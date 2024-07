La plataforma de Sitval tramita más de 20.000 citas previas para las ITV valencianas en su primera semana

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha informado del número de citas que en su primera semana de funcionamiento ha tramitado la nueva plataforma informática de la Sociedad Valenciana de inspección técnica de vehículos (Sitval). Concretamente entre el 15 y el 21 de julio se han recibido 22.239 citas confirmadas y se han pagado 20.764 por un valor de 1.011.430 euros. Durante la primera semana de funcionamiento, la nueva plataforma recibió la visita de 192.000 usuarios.

Nuria Montes ha explicado que la web de Sitval ha sido varias veces atacada y que incluso la han llegado a clonar para cometer fraude. Por ello, ha incidido en que “desde la Generalitat vamos a denunciar y perseguir a todos estos casos y estamos seguros que a medida que los usuarios sepan que la web correcta es sitval.com se evitarán los fraudes en la reserva y el pago de la ITV”.

Constitución de la sección sindical de UGT en Sitval

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha asistido al acto de constitución de la sección sindical de UGT en Sitval donde ha destacado que “esta sección ayudará a disponer de un entorno laboral más justo, equitativo y productivo”. Su constitución es, además, “reflejo de este proceso de ordenación de la sociedad” y fórmula de representación de los trabajadores reconocida en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los convenios colectivos de las empresas concesionarias a los que Sitval se ha subrogado.

Montes ha criticado que “cuando llegó el actual Gobierno valenciano la masa salarial del 2023 no estaba autorizada y la tuvo que autorizar este Consell; el procedimiento para la equiparación salarial de la plantilla era nulo de pleno derecho y no había un mando unificado entre estaciones. Además, existía multiplicidad de convenios colectivos; las estaciones que realizan la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) no estaban adscritas al patrimonio de la sociedad; y había una gran cantidad de inmuebles pendientes de regularización registral y catastral con las consecuencias que ello podía conllevar, especialmente en el caso de que se produjera un siniestro”.

Con la constitución de la nueva sección sindical de UGT, la consellera ha asegurado que “se dispone de un espacio adecuado para los trabajadores que mejorará la colaboración, la comunicación y la información, como valores intangibles básicos en cualquier organización. Además, ofrecerá seguro, programas de capacitación y desarrollo profesional de sus integrantes, y contribuirá decisivamente a la satisfacción y motivación de los trabajadores de Sitval”.