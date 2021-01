La oposición reclama a Ximo Puig una estrategia unánime frente a la pandemia

Los líderes de los principales partidos de la oposición -PP y Ciudadanos- exigen a Ximo Puig que el Gobierno que dirige traslade una posición unánime a los ciudadanos en la lucha contra la Covid19.El president de la Generalitat ha recibido este miércoles a Isabel Bonig y Toni Cantó, que en sendos encuentros le han trasladado algunas propuestas para afrontar la pandemia.

Los dirigentes de la oposición critican el desconcierto ciudadano que, a su juicio, supone que cada partido que forma el Gobierno plantee una posición distinta sobre las medidas a hacer frente. Bonig y Cantó han hecho referencia a los bulos diarios sobre un nuevo confinamiento que la Generalitat tiene que desmentir y el portavoz de Ciudadanos considera que "muchos de esos mensajes son tomados en serio porque la gente no recibe un único mensaje del Gobierno, recibe tres distintos, y eso genera incertidumbre e inseguridad". "No puede haber tres voces en el Gobierno", ha insistido Cantó, mientras Bonig afirmaba que "la gente no sabe a qué atenerse" ante las diferencias políticas.

La dirigente popular, primera en reunirse con el president, le ha reclamado que revise las "deficiencias" detectadas en los hospitales de campaña para la puesta en marcha de las 280 camas COVID para leves o moderados. Bonig argumenta que Sanidad tiene un informe del Hospital La Fe de Valencia sobre el estado de su hospital de campaña que desaconseja utilizarlo. Asimismo, la líder del PP ha reclamado a Presidencia que se realice un control serológico sobre las personas vacunadas para garantizar que están inmunizadas ante el virus y ha vuelto a reclamar que la derivación de pacientes a la privada se establezca en un plan coordinado, además de incrementar los rastreadores y test de antígenos. La dirigente de la oposición cree que no son necesarias más medidas restrictivas, sino mayor control sanitario.

En línea similar se ha pronunciado Cantó, que ha reclamado "mando único" en la pandemia, refiriéndose así a que Puig asuma el liderazgo en su equipo de Gobierno y a que Sanidad intensifique la colaboración con los hospitales y las clínicas privadas como sucedió en primavera. El dirigente de Ciudadanos cree que la Comunidad de Madrid es un ejemplo en la gestión de esta pandemia y que el Consell debería imitar sus medidas, como los confinamientos parciales. "Solo nos falta copiarles en los test rápidos y en las PCR: seguimos a la cola", ha indicado.