CCOO y UGT reclaman la derogación de la reforma laboral para afrontar la reconstrucción tras la pandemia

Los dirigentes de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han reclamado la derogación de la reforma laboral del PP como paso necesario para afrontar la reconstrucción económica y social tras la pandemia. Los representantes de los dos principales sindicatos intervienen este sábado en la segunda jornada del 40ª Congreso del PSOE, donde han insistido en su agenda contra la precariedad laboral.

El secretario general de Comisiones Obreras considera que el país necesita un rearme de la socialdemocracia para reescribir un contrato social adaptado al siglo XXI, con una sociedad "distinta" que aún no ha superado la crisis de 2008 y las políticas de austeridad del Gobierno del PP, alineadas con el dogma europeo del momento. Unas "secuelas que generaron desigualdad y pérdida de expectativas vitales en las clases medias y trabajadoras", que no podrán recuperarse sin un cambio en la legislación laboral, ha afirmado Sordo. El líder sindical sentencia que "modernizar el modelo laboral pasa necesariamente por la derogación de la reforma laboral" y emplaza al PSOE a "construir un modelo distinto, que haga que en este país tener empleo no sea sinónimo de pobreza".

Para Pepe Álvarez, secretario general de UGT, la derogación de las medidas que impulsó Mariano Rajoy se hace imprescindible para luchar contra la precariedad y cerrar la brecha generacional. "Si queremos que los jóvenes tengan asegurado el futuro no solo tienen que tener trabajo, sino que lo tienen que hacer en condiciones de dignidad. Hoy, con el actual régimen laboral, no pueden", ha afirmado, para insistir en que "la precariedad, el cáncer de la economía española, que impide la emancipación de los jóvenes" y aboca "a las mujeres a trabajar en condiciones de esclavitud", ha de ser desterrada.