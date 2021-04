Ciudadanos ve las orejas al lobo y accede ahora a negociar la bajada del listón electoral valenciano al 3%

El grupo parlamentario de Ciudadanos se plantea por enésima vez negociar la reforma de la ley electoral valenciana para bajar el listón de entrada a las Corts Valencianes del 5% al 3%. La portavoz parlamentaria, Ruth Merino, recién elegida tras la abrupta marcha de Toni Cantó al PP, ha expresado este martes tras la junta de portavoces la intención de su grupo de enmendar la proposición de Ley presentada por los partidos del Pacte del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) para reformar la norma, que data de 1987.

La formación votó en contra de la toma en consideración de la propuesta el pasado febrero, un trámite que siguió adelante porque este paso solo requiere de una mayoría absoluta, a la que los partidos del ala progresista llegan, en conjunto, con 52 diputados. Pero las Corts Valencianes, con 99 diputados y seis grupos políticos, necesitan de 66 diputados para aprobar la reforma, lo que hace indispensable el apoyo de Ciudadanos.

Tras la debacle electoral en las elecciones gallegas y catalanas, las previsiones para las elecciones en Madrid y la fuga de cargos al PP derivada de la moción de censura en Murcia, el partido ve la orejas al lobo y siente amenazada su supervivencia en los territorios con una elevada barrera electoral. La Comunitat Valenciana tiene junto a Madrid la barrera electoral más elevada del Estado español, con un 5% de votos para toda la autonomía -otras comunidades mantienen el 5%, pero en función de la circunscripción, no del conjunto territorial-.

Merino, de un talante más moderado que su antecesor, que cambió en varias ocasiones el rumbo de la formación política, ha expresado este martes que quiere estudiar "con calma" las enmiendas a la reforma presentada de nuevo por la mayoría progresista. "No tenemos ningún inconveniente en intentar mejorar esta ley, como cualquier otra", ha indicado. La Junta de Portavoces ha acordado extender el plazo para negociar las enmiendas a la norma hasta el 18 de junio, una prórroga que da margen al Botánico para negociar el apoyo de Ciudadanos y evitar un nuevo fracaso con la reforma.

El cambio de opinión de Ciudadanos, con Mari Carmen Sánchez al frente en la Comunitat Valenciana y Albert Rivera como responsable nacional, terminó frustrando la reforma en la pasada legislatura. Ciudadanos decidió exigir a última hora una condición que requería de una reforma del Estatuto de Autonomía, una cuestión que tenía que pasar por el Congreso de los Diputados y que hizo los plazos inalcanzables para el Parlamento autonómico. Los partidos que componen el Pacto del Botánico no han recibido noticias de Ciudadanos más allá de las declaraciones tras la Junta de Portavoces, pero confían en que el partido apoye la reforma y negocie: "Tenemos toda la intención de llegar a un acuerdo", ha expresado Fran Ferri, portavoz de Compromís, que ha recordado que fue Cantó quién pidió a los partidos que presentaran la reforma de manera urgente y luego fingió su indignación con que hubiera sido sin contar con las aportaciones de Ciudadanos.

La portavoz de Ciudadanos ha asegurado que no planteará pegas a estudiar las enmiendas "las presente quien las presente" y ha defendido que cualquier ley "será mejor" incorporando las ideas de su formación, para instar al Botánico a escucharlas. "No descartamos nada", ha insistido para "mejorar desde el centro cualquier iniciativa del Botànic con posturas moderadas y sensatas". "Veremos qué quieren hacer: si quieren pasar el rodillo y hacer lo que quieran, tendrán que contar con un 'no' por nuestra parte", ha advertido, y ha garantizando que los diputados de Cs estudiarán la reforma "con calma" y entre todos para intentar mejorarla. Merino ha asegurado que "nunca" se han opuesto a mejorar la proporcionalidad en la ley electoral valenciana ni a rebajar el listón electoral o a las listas cremallera -alternancia de sexos en las listas para mejorar la paridad en las instituciones.