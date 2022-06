Compromís cierra filas en torno a Mónica Oltra: “Esta partida contra la derecha y la extrema derecha la ganaremos una vez más”

En el momento más delicado de su carrera política -el pasado jueves, Mónica Oltra era imputada por el TSJ valenciano por el supuesto encubrimiento de los abusos de su exmarido (condenado a cinco años de prisión) a una menor tutelada en un centro dependiente de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que ella dirige-, la vicepresidenta valenciana ha participado este sábado en un acto organizado por la coalición a la que representa, Compromís, que tenía por lema 'Cap al tercer Botànic'. El objetivo de esta cita, programada desde hace más de una semana, antes de que se conociera que el Alto Tribunal había citado a la dirigente valencianista a declarar como investigada el próximo 6 de julio, era reivindicar las políticas de Compromís en el Gobierno autonómico cuando queda menos de un año para las próximas elecciones autonómicas. Sin embargo, se ha convertido en un acto de apoyo de la coalición hacia Oltra, que este mismo viernes se negaba a dimitir escudándose en que el propio auto del TSJCV reconoce que “no existe prueba directa” de las acusaciones que se le imputan.

Mónica Oltra, en medio de un ambiente festivo ante centenares de militantes y simpatizantes valencianistas, subía al escenario poco después de las 11.15 horas acompañada del alcalde de València, Joan Ribó, el diputado en el Congreso Joan Baldoví y de los dirigentes valencianistas Àgueda Micó y Juan Ponce al ritmo de la canción 'Mediterrània' de la banda valenciana La Fúmiga.

Una emocionada -con lágrimas amenazando en los ojos- y “sobrecogida” Mónica Oltra iniciaba su discurso, el que cerraba la acto, con unas palabras dedicadas a su madre, a su hermano y a sus hijos: “Mamá, nunca me he apartado de los valores de integridad, honestidad y honradez que me enseñasteis papá y tú, puede ir por la calle con la cara bien alta”; de su hermano recordó que “no traficó con mascarillas ni cobró comisiones, sino que las consiguió gratis”; A sus hijos les dijo que pueden ir “con la cara muy alta”, y les dijo que “lo más importante es que os reconozcáis como os hemos educado en casa”. “Aquí me tenéis de pie, porque éste no es un tema personal, es un tema político”. La dirigente valencianista también se acordaba de las elecciones andaluzas que se celebran este domingo y recordaba el poema de Miguel Hernández 'Andaluces de Jaén': “Andalucía, mañana, levántate brava”.

“No hay ninguna grieta”

El primero en intervenir, Joan Ribó, finalizaba su discurso reivindicativo de las políticas del acuerdo del Botánico en la Generalitat y del Rialto en la ciudad de València mostrando su apoyo a la vicepresidenta del Consell: “No hay ninguna grieta [en Compromís], que nadie se haga ilusiones”, al tiempo que destacaba que todo lo que este sábado reivindican “no hubiera sido posible sin Mónica Oltra. Has sido y continuarás siendo imprescindible, y vamos a continuar trabajando en esta dirección”. Y en este sentido, apuntaba que lo que está sucediendo en los tribunales, “igual tiene que ver con tu trabajo por los derechos de las personas y con tus políticas”.

Joan Baldoví recordaba el nombre del himno del Liverpool, 'You'll never walk alone': “Nunca caminarás sola, Mónica; tu equipo, Compromís, siempre caminará contigo. ¿Queda claro?”. “Si atacan a una, nos atacan a todos y la defendemos todos”.

Àgueda Micó, por su parte, sentenciaba de forma contundente: “Esta partida contra la derecha y la extrema derecha la ganaremos una vez más”, al tiempo que aseguraba: “Los de siempre nos están intentando meter miedo”. Así mismo, recordaba que Mónica Oltra no es la primera ni la única valencianista que ha padecido la “persecución política y judicial”, casos como los de Enric Nomdedéu, Rubén Trenzano o Pere Fuset, “y otros alcaldes y alcaldesas que también ha sido objeto de estas prácticas”: “Somos insobornables y no nos han podido comprar, por eso molestamos tanto”.

Juan Ponce calificaba de “despreciable e injustificable” la “cacería política” contra Oltra: “Nos tienen miedo y nos persiguen, porque no han podido con nosotros en las urnas, pero no nos pararán, vamos a dar un paso atrás”, y añadía que han sido “muchos” en Compromís“ quienes han sido ”víctimas de denuncias y procesos judiciales que han acabado en nada, como va a sucedere contigo, Mónica“.

Oltra mantiene el pulso

La dirigente valencianista está dispuesta a aguantar el pulso político ante lo que considera una “cacería política” de la extrema derecha -la querella que ha provocado su imputación parte de José Luis Roberto, líder de la formación ultra España 2000, y Cristina Seguí, cofundadora de Vox-: “Esta gente no puede ganar. Es una cuestión política de defensa democrática. Porque si me lo hacen a mí se lo pueden hacer a cualquiera”.

Oltra defiende su “coherencia” al no dimitir: “Mi postura es ética, estética y política”. Sin embargo, cada vez la presión es mayor, con una oposición que insiste una y otra vez en reclamar su cabeza, y un president Ximo Puig que, si bien este viernes rechazaba tomar ninguna decisión, sí que considera que hay que “reflexionar y tomar decisiones”. “Es evidente que ahora hay un nuevo hito desde el punto de vista jurídico, y los tiempos jurídicos y los tiempos políticos no coinciden muchas veces”, apuntaba.