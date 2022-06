Mónica Oltra rechaza dimitir tras su imputación: “La frase que define el auto es 'no existe prueba directa'”

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, no dimitirá este viernes. La vicepresidenta del Consell comparece este viernes como portavoz del Ejecutivo autonómico, como viene haciendo de forma ininterrumpida desde 2015 tras cada sesión plenaria, donde ha confirmado que no dejará el cargo.

La dirigente de Compromís y número dos del Gobierno valenciano considera que “no existe prueba directa” es la frase que define el auto judicial por el que el Tribunal Superior de Justicia se declara competente para investigarla por la gestión de su departamento en un caso de abuso de una menor tutelada por su expareja. Oltra hace referencia a una parte del texto judicial que sostiene que, de los testimonios de los funcionarios que han declarado, se deduce por su similitud que hay “indicios plurales” para “beneficiar la situación procesal” de su exmarido, condenado por estos abusos, o para proteger su propia carrera política. Oltra defiende la gestión de su departamento y recuerda que los funcionarios no fueron citados a declarar en el juicio por los abusos. “La conselleria ni ha sido parte ni ha sido oída”, ha insistido la también titular de Igualdad y Políticas Inclusivas.

La vicepresidenta del Consell sostiene que la querella que origina la investigación, planteada por el dirigente de España 2000, es “una cacería política” y ha recordado la denuncia que interpuso a la formación ultra por acoso en su domicilio familiar, leyendo mensajes amenazantes en redes sociales hacia ella. La dimisión, considera, es dar por vencida una batalla contra la extrema derecha, en línea con la tesis que ha defendido su partido y que reiteró ayer: “La extrema derecha no nos va a impedir trabajar”.

Oltra descarta dimitir en cualquier fase del procedimiento judicial. Hacerlo es darse por vencida. “Ningún proceso judicial, ninguna fase del proceso judicial, cambia la realidad”, ha defendido en la rueda de prensa. Preguntada por la presión que sufre desde que se conociera la investigación por abusos a la menor tutelada, una cuestión que se ha intensificado en las últimas semanas, ha respondido: “La presión se aguanta. Si no, uno se dedica a otra cosa. Me presiona mas acabar con la lista de dependencia. La presión está en hacer bien el trabajo”.

Oltra defiende que su caso, como apuntan desde el PP, no tiene nada que ver con el expresidente Francisco Camps, a quién exigió dimitir por su investigación por corrupción: “La comparación con la corrupción de PP es odiosa”. La titular de Igualdad y Políticas Inclusivas declarará el próximo 6 de julio tras el acuerdo de los magistrados del TSJ valenciano, donde, asegura, “dirá la verdad como siempre”. “He dado todas las explicaciones, toda la documentación, he respondido a todas las preguntas”, ha insistido, reiterando: “Nunca me he escapado del control de las Corts ni de sus preguntas”.