Compromís pedirá la retirada del nombre Juan Carlos I de todas las calles y plazas de España que así se denominen

El Gobierno ha aportado este miércoles al portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, un listado de 15 páginas donde aparecen todas las calles y plazas del Estado con la denominación del rey emérito Juan Carlos I. Con este listado, solicitado antes de la marcha del país del padre de Felipe VI, ha explicado Mulet, "ya tenemos el instrumento para iniciar una campaña para exigir la retirada de estas denominaciones ante un nombre que avergüenza a cualquier demócrata".

La formación valencianista ya solicitó con anterioridad al Gobierno, a después de conocerse las investigaciones judiciales por sus supuestos "negocios ilícitos", "que borrase todo rastro del ungido por el dictador como su heredero". El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "se negó a retirar el nombre de Juan Carlos I a la base española en la Antártida o al buque de la Armada".

Listados del Instituto Nacional de Estadística

El listado de nombres ha sido facilitado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la mísma fórmula empleada por Mulet y Compromís para su campaña de exigir la retirada de la nomenclatura franquista todavía existente en España: “Gracias a estos listados hemos podido remitir más de 5.000 requerimientos desde el Senado para exigir cumplir con la ley de Memoria Histórica y hemos conseguido retirar más de 2.000 calles y símbolos en todo el Estado, en aproximadamente más de 600 municipios de todas las comunidades autónomas". Ahora, la intención del senador valencianista es hacer una campaña "semejante”.

Para el senador valencianista, “más allá de las convicciones republicanas o monárquicas, o de la suerte que le depare a Juan Carlos de Borbón en los tribunales, si sus actuaciones han sido delictivas o no, si han prescrito o no los posibles delitos, si le ampara o inmuniza o no que estos delitos se hayan cometido siendo monarca o si esa impunidad se perpetúa siendo emérito, nos tocó asumir la hipoteca franquista del escogido por Franco como jefe del Estado para poder pasar página en falso, y cerrar la etapa dictatorial, asumir una monarquía de una familia siempre corrupta fue parte del precio a pagar a cambio de la democracia". Mulet considera que no puede llevar ninguna calle su nombre porque su comportamiento de representación simbólica "no lo ha ejercido correctamente".

En opinión del representante de Compromís, el rey emérito “éticamente no merece ningún reconocimiento ni consideración". "Su comportamiento como jefe de Estado ha sido una vergüenza, ha usado su cargo representativo para enriquecerse presuntamente de manera ilícita y nos ha hecho pagar con dinero público su incontinencia sexual, es el momento de borrar su memoria de todos los espacios públicos, y ya tenemos la manera”, concluye Mulet.