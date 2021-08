La Comunitat Valenciana prorroga el toque de queda y la limitación de reuniones hasta el 6 de septiembre en 68 municipios

El Gobierno valenciano prorroga las restricciones de movilidad nocturna y de limitación de las reuniones hasta el 6 de septiembre en 68 municipios severamente afectados por la pandemia. Tras obtener el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el Ejecutivo autonómico ha decidido aplicar la limitación de la movilidad entre la 1.00 y las 6.00 de la mañana y la limitación de las reuniones a un máximo de 10 personas en los municipios señalados.

La Justicia autoriza el toque de queda en la Comunitat Valenciana y limitar las reuniones hasta después de Fallas

Saber más

Las medidas afectan a municipios de más de 5.000 habitantes que presentan un mayor riesgo epidemiológico por Covid-19, 32 de ellos de la provincia de Valencia, 27 en la de Alicante y 9 municipios pertenecientes a Castellón. Las restricciones entrarán en vigor el próximo 17 de agosto y se mantendrán hasta el 6 de septiembre, incorporando el periodo previsto para la celebración de las fallas. La limitación de las reuniones a 10 personas se circunscribe a los municipios con restricción de la movilidad nocturna.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha dirigido este sábado la comisión interdepartamental para acordar las medidas de las próximas tres semanas. En su comparecencia junto a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, el presidente valenciano Puig ha recordado que las medidas responden a criterios técnicos como la tasa de positividad o el rastreo. Cerca de 2,6 millones de personas, casi la mitad de la población, vivirá bajo las restricciones, que "han dado resultados positivos".

"Hay que hacer una llamada a la prudencia y a la responsabilidad porque puede surgir en cualquier caso un brote. La pandemia no está superada y sigue entre nosotros a pesar de que estadísticamente estamos mejor", ha recordado el dirigente socialista. "Las restricciones obtienen resultados y son por el bien de la salud pública general", ha insistido Puig, que pone el foco en la aceleración de la vacunación.

Refuerzo de la vacunación

El próximo lunes la Comunitat Valenciana recibirá medio millón de dosis de las tres vacunas que permitirán acelerar la inmunización a la población más joven. Más de la mitad de las dosis recibidas se destinarán a personas de entre 12 y 19 años, mientras que más de 100.000 serán segundas dosis para jóvenes de entre 20 y 30. Las resistencias "son mínimas", asegura Puig, que recuerda que el 85% de las personas que están en la UCI o no están vacunadas, o no tienen la pauta completa. "Es el mejor instrumento para la superación de la pandemia". Según la consellera de Sanidad, la próxima semana se citará a toda la población vacunable, que no ha bloqueado la agenda por vacaciones.

Barceló ha indicado que los brotes se han reducido un 5,6% respecto a la semana anterior y que ha mejorado la trazabilidad, pero recuerda que más de la mitad se registran en población menor de 40 años y tienen origen social, lo que, a su criterio, justifica la prórroga de las restricciones en los municipios con mayor movilidad social.

La incidencia acumulada sigue a la baja

La Comunitat Valenciana ya es la segunda autonomía con menor incidencia en el Estado español y baja de los 400 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que superaba desde el 14 de julio. Según datos del Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada en los últimos catorce días se sitúa en 387 casos cada 100.000 habitantes, mientras que la media española se sitúa en 462. Las tasas de incidencia por grupos de edad van ligadas al ritmo de vacunación. Según las actualizaciones, el grupo de entre 12 y 19 años presenta de nuevo la más elevada, con 927,61 casos, seguido del de 20 y 29 años, que sigue a la baja con 877,69 positivos por cada 100.000 habitantes. El ritmo de vacunación ha registrado un nuevo récord diario con 149.000 dosis.

Aval del TSJ

El auto de Tribunal, que cuenta con un voto particular, mantiene que la restricción de la movilidad nocturna no suspende el derecho a la libre circulación sino que lo limita y alude a la expansión de la variante Delta del coronavirus, al aumento de hospitalizaciones y defunciones, al crecimiento en la positividad de las pruebas diagnósticas y al incremento de la socialización y la movilidad. La Sala concluye que las medidas propuestas por la Conselleria de Sanidad suponen un mantenimiento del control “aún necesario” y que cumple el “juicio constitucional de proporcionalidad”, expresándose en línea con resoluciones anteriores.

Del mismo modo, el Tribunal recuerda que actualmente los grupos de edad más afectados son los más jóvenes, en los que “la enfermedad suele ser leve y presentan pocas comorbilidades”, aunque estos contagios impactan “especialmente en la Atención Primaria”. Añade la resolución que existe el riesgo de aparición de una variante que pueda afectar a la protección de las vacunas y de la infección previa.