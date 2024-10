La Comunitat Valenciana sigue derivando más del 90% de las interrupciones voluntarias del embarazo a centros privados

El acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en la Comunitat Valenciana sigue siendo desigual. Las estadísticas de la Conselleria de Sanidad y del Ministerio indican que, pese a que la mayoría de las mujeres optan por la sanidad pública para ejercer un derecho reconocido en la legislación, esta les deriva a la privada.

Los datos disponibles en las memorias indican que es una constante que se mantiene al menos en el último lustro: cerca del 90% de las intervenciones se realizan en centros privados. En la Comunitat Valenciana se realizaron 9.123 intervenciones en 2023. De ellas, solo el 9,5% (869) se realizaron en centros públicos; las 8.254 restantes se hicieron en centros privados, bien por elección de las mujeres, bien por derivación.

De la cifra global que facilita la Conselleria de Sanidad se extrae que 6.847 intervenciones fueron financiadas con fondos públicos, y de ellas, 5.978 se realizaron en las clínicas privadas concertadas con la Generalitat. Ello implica que el 87% de las intervenciones financiadas con recursos públicos se derivan a centros privados.

Asimismo, los datos del Ministerio de Sanidad que más de 6.700 mujeres, más de dos tercios de la estadística, se informaron directamente en el centro público. Solo 1.046 mujeres pidieron información directamente en el centro privado.

El 47% de las intervenciones en la Comunitat Valenciana se realizaron con la llamada vía farmacológica, aunque requieren de asistencia ambulatoria. Más de 8.800 intervenciones fueron realizadas a petición de la gestante, sin argumentar riesgo para la vida o anomalías en el feto, en el ejercicio de sus derechos reconocidos por la ley de salud sexual.

La Sanidad valenciana desglosa las intervenciones por departamento de Salud (el área geográfica), pero no indica si se realizaron en centros públicos o privados ni los centros en concreto. Según el Ministerio de Sanidad, con datos de 2023, en la Comunitat Valenciana solo reportan intervenciones 13 centros públicos -de 22 departamentos de salud-, a los que se suman 10 clínicas privadas. Atendiendo a estas estadísticas, una decena de centros privados realizan el 90% de las interrupciones voluntarias del embarazo.

Solo un 15% de objetores

Sobre la objeción de conciencia tampoco hay excesiva transparencia, y las cifras aportadas no se corresponden con las derivaciones. En 2020, según los datos del Ministerio de Sanidad, el 15% de los médicos valencianos de los servicios de ginecología y obstetricia declararon por escrito y de forma anticipada, como marca la norma, ser objetores de conciencia; era un total de 73 facultativos de los 457. Según una investigación de Newtral, que recoge datos de la Conselleria de Sanidad, el total hasta 2023 asciende a 124 objetores. La sanidad valenciana afirma en una respuesta parlamentaria, en la que se piden datos por departamento, que hay 37 objetores en ocho departamentos de salud.

La respuesta de la Conselleria de Sanidad a la parlamentaria de Compromís Mónica Álvaro aporta datos de los objetores en algunos departamentos de salud. La pregunta pide concretar los facultativos registrados entre 2022 y 2023, a lo que Sanidad informa que en el primer año la reforma de la ley de salud sexual no estaba en vigor. En el momento de elaborar esta respuesta, fechada en el mes de abril, Sanidad afirmó que aún no se había elaborado el registro porque el Ministerio de Sanidad no había acordado el protocolo en el Consejo Interterritorial de Salud, pero que algunos departamentos sí tienen un registro.

Preguntados de nuevo por esta cuestión, ya en el mes de octubre, en el departamento que dirige Marciano Gómez apuntan que el registro ya está en marcha y depende de cada departamento de salud, descentralizado y atendiendo a la protección de datos. Cabe suponer, pues, que o bien las cifras aportadas son de los objetores incorporados en los dos últimos años o bien de los departamentos que sí tienen registro.

Según este documento, hay registrados 37 objetores de conciencia en ocho departamentos de salud. Los 14 departamentos restantes registran “cero” objetores, según esta respuesta. Destaca especialmente el caso del departamento de salud de Vinarós, donde hay ocho objetores registrados, el de Valencia-Doctor Peset, que también cuenta con ocho y el de Xàtiva-Ontinyent, con nueve objetores registrados. Son más de la mitad del total de la lista.