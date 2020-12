La conselleria de Vivienda amplía el presupuesto y concede todas las ayudas de alquiler solicitadas en el año de la pandemia

El Gobierno Valenciano pagará en 2021 a todas las familias que cumplían los requisitos para entrar en el programa de ayudas de alquiler. La conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática amplía su presupuesto hasta los 28 millones de euros -ocho más que el ejercicio anterior- para cubrir a 12.300 familias vulnerables y 16.000 jóvenes, todos los solicitantes que cumplían los requisitos de renta mínima y estar exentos de otras ayudas públicas.

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, anunció junto a la resolución que se habían cubierto todos los expedientes solicitados en el año de la pandemia dada la excepcionalidad y la emergencia habitacional, agravada por la Covid19. La cuantía total asciende a 28.262.684 euros y beneficia a 12.345 familias del Programa de Alquiler, así como a 16.039 personas del programa de Alquiler Joven. La resolución se publicó el 31 de diciembre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, donde los beneficiados pueden consultar su ayuda y expediente.

"Nadie se puede quedar atrás en un momento tan complicado como el que estamos viviendo a causa de la pandemia. Ahora más que nunca las ayudas al alquiler son una red de protección para la ciudadanía y en especial para las personas más vulnerables", expresó Martínez Dalmau al comunicar la resolución.

El mismo departamento ha decidido modificar los requisitos para optar a las ayudas de emergencia en un contexto atípico como el de la pandemia y eliminará el año mínimo de empadronamiento en municipios en los que no existan viviendas del parque público de la Generalitat y personas en riesgo de desahucio. Así, las personas y unidades familiares interesadas podrán presentar solicitud de vivienda para un municipio de la provincia en la que residen en el que exista este tipo de viviendas, eximiéndolas del requisito del empadronamiento durante al menos un año en él. Además, las personas y unidades familiares en situación de emergencia habitacional, "debidamente acreditada", que vayan a ser desalojadas de su vivienda habitual -por ejecución hipotecaria o de desahucio en un plazo de seis meses- y que no dispongan de otra solución habitacional, tampoco necesitarán el empadronamiento. La medida, expresa la Generalitat en un comunicado, también beneficia a personas que residan en infraviviendas o estén en una situación de hacinamiento. No osbtante, el solicitante sí deberá haber estado empadronado en un municipio de la Comunitat Valenciana.

Martínez Dalmau ha asegurado que con este procedimiento "se agiliza nuestra capacidad para actuar por ejemplo en casos de desahucio, dando una respuesta más efectiva". Para ello, ha anunciado la creación de una comisión técnica de asignación de viviendas, formada por un técnico en acción social y un responsable de adjudicaciones de la Subdirección de Intervención Social de EVha, un técnico en acción social municipal de la localidad en la que estaba residiendo el solicitante y un técnico de la localidad donde se ubiquen las viviendas disponibles en cada momento.