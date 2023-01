Correa declara en el judici contra Francisco Camps del 'cas Gürtel': “Érem com un braç del PP”

El líder de la xarxa Gürtel, Francisco Correa, ha reiterat en la segona sessió del judici de la peça separada 5 del 'cas Gürtel' en l'Audiència Nacional la simbiosi entre la trama i el PP. “Érem com un braç del PP”, ha afirmat a preguntes de la fiscal anticorrupció. Corretja, que ha arribat a un pacte de conformitat amb el Ministeri Públic, ha relatat el desembarcament d'Álvaro Pérez 'El Bigotes' a València en 2004 a conseqüència de l'amistat que mantenia amb Francisco Camps, expresident de la Generalitat Valenciana.

L'acusat, que ha assegurat que desitja “continuar col·laborant” amb Anticorrupció, ha declarat que la persona de contacte del 'Bigotes' a la seua arribada a València en 2004 era Camps, qui “li va anar presentant” a altres col·laboradors “tant del PP com de l'Administració [autonòmica]”. La xarxa d'empreses de Francisco Correa va treballar durant 14 anys amb la seu del PP al carrer Gènova de Madrid però la transició de José María Aznar a Mariano Rajoy en el partit va causar la ruptura de la xarxa amb els populars, segons ha explicat l'acusat.

La relació de la trama amb Camps se centrava en Álvaro Pérez, encara que Correa ha assegurat que va conéixer personalment l'expresident valencià en “les famoses noces de la filla del president Aznar”. Correa també ha reconegut que una de les seues empreses regalava viatges a dirigents populars i fins i tot s'ha exhibit a la sala una factura a nom de Francisco Camps per suposats “serveis turístics” (encara que l'acusat no la recordava).

'El Bigotes' “va iniciar una bona relació” amb Francisco Camps, ha asseverat Correa, qui ha agregat: “Vaig plantejar obrir una oficina a València per a treballar amb el partit i l'Administració”. Quan la trama crea Orange Market, l'empresa de la xarxa a València, Camps “ja sabia” que existia una vinculació amb les mercantils del grup matriu de Correa.

“Paco [Camps] sabia que Álvaro [Pérez] era la persona que portava totes les campanyes del PP a Madrid”, ha postil·lat. També ha assenyalat que el llavors president valencià era conscient que les empreses de Francisco Correa havien trencat amb Gènova perquè així “li ho va comentar” 'El Bigotes' a Camps.

De fet, Correa ha descrit l'íntima relació entre el seu grup i el PP: “Érem l'empresa oficial”. L'acusat ha relatat la situació a València en el mercat de les adjudicacions públiques en el sector de la comunicació: “Una empresa, Engloba, obtenia el 70 o el 80% dels contractes de la Generalitat”, ha dit en referència a la coneguda empresa de José Adolfo Vedri, jutjat en la peça B del 'cas Taula'.

Així, l'objectiu d'enviar a Álvaro Pérez era ficar l'anegueta en el ric mercat de les adjudicacions públiques, mentre Orange Market s'encarregava dels actes electorals del PP.

“Jo li pressionava a Álvaro [Pérez] en el sentit de dir: estem treballant amb el partit però crec que la Generalitat té quantitat d'esdeveniments i concursos públics en els quals podem participar”, ha declarat Correa. Així, 'El Bigotes' “a poc a poc va anar introduint-se i va obtindre algun contracte”, com la retransmissió de la visita del Papa o els expositors de la fira Fitur.

Francisco Correa també ha confirmat la bona relació de la xarxa corrupta amb càrrecs com Ricardo Costa, llavors secretari general del PP valencià, Pedro García, president de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) o l'exdiputat David Serra, entre altres.

La fiscal anticorrupció li ha plantejat a Correa si la trama “captava” —a manera de tàctica— a un càrrec públic per a obtindre la “corresponent facturació”, al que l'acusat ha contestat: “Correcte”. “D'ací els regals?”, ha incidit la representant del Ministeri Públic al que Correa ha respost: “Era una pràctica habitual en el món comercial”.

La trama va ser adjudicatària de l'estand de la Generalitat Valenciana en la fira Fitur entre 2004 i 2009, any en què va ser desarticulada. La fiscal ha preguntat a Francisco Correa si la xarxa 'Gürtel' tenia la seguretat que any rere any anirien rebent el contracte. “Jo, personalment, estava convençut que sí, ho féiem molt bé”, ha dit Correa.