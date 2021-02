El PP abre expediente de expulsión a una concejal detenida en una operación de tráfico de drogas en el municipio valenciano de Ròtova

El Partido Popular valenciano tramita la expulsión de una concejala en el municipio valenciano de Ròtova detenida por tráfico de drogas. La Policía Nacional detuvo el pasado diciembre a trece personas en distintas localidades de La Safor en la operación bautizada como Oasis, entre las que se encontraba la concejala y que ingresó en prisión junto a otras seis personas.

La concejal detenida no figuraba en los principales puestos de las listas del PP para las elecciones municipales, pero una serie de dimisiones hicieron correr la candidatura hasta su número. El exalcalde y su número dos renunciaron al acta de concejales al no haber conseguido la lista más votada, según un acuerdo con el partido, y después de ellos renunció otro edil por una cuestión personal. Así, el pasado septiembre, llegó el turno de la concejal ahora detenida y que apenas ha estado dos meses ejerciendo de representante del PP en el municipio de 1.200 habitantes. Fuentes del PP explican a elDiario.es que se abrió en su momento expediente de expulsión y explican que la concejal no ha podido renunciar al cargo al estar en prisión, una cuestión que el partido trata de resolver y que se complica con los protocolos de COVID-19, que restringen las visitas.

Según informó el instituto armado en un comunicado, los agentes detuvieron a trece personas, cuatro mujeres, una de ellas de origen colombiano, y nueve hombres de origen español, de entre 31 y 50 años, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Los investigadores de la operación Oasis realizaron varios registros en viviendas de la comarca valenciana, donde el cabecilla tenía fijadas varias residencias, en las que se intervinieron 1.865,52 gramos de cocaína; 603,7 gramos de marihuana; 47.515 euros en efectivo; cinco teléfonos móviles; dos tarjetas SIM; un patinete eléctrico; un ordenador de mesa; dos vehículos; varios rollos de fleje; varios recortes de plásticos, y cuatro billetes de 50 euros con la inscripción "this is not legal".

La operación se saldó con trece personas detenidas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y pertenencia a grupo organizado. De los trece detenidos, siete de ellos con antecedentes policiales, seis permanecen en prisión. La investigación se inició tras conocer que un individuo de La Safor adquiría importantes cantidades de droga para posteriormente distribuirla a través de los colaboradores con los que contaba la organización, según explicó el cuerpo policial en un comunicado.