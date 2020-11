"¿Hay un solo niño o niña en España que no sepa hablar el castellano? ¡Ninguno! ¿Hay niños valencianos, vascos y gallegos que no saben hablar el valenciano, el vasco o el gallego? ¡Muchísimos!". Así comenzaba el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, su acalorada defensa de las lenguas cooficiales en una réplica a Vox, para continuar: "Mi madre nació en Sueca, Valencia, vivió toda su vida allí. ¿Era española mi madre? Sí, ¿verdad? Mi madre me regaló dos cosas, su amor y su lengua, el valenciano. Por eso escribo, pienso, amo... en valenciano".

"No lo consiguió Franco y no lo van a conseguir ustedes, personas estrechas de miras, colonialistas desfasados... Seguim y seguirem", son las palabras con las que ha concluido Baldoví su intervención, que ha transcurrido en un tono muy vehemente.

"¿Es superior su lengua, la que le enseñó su madre, a la que me enseñó la mía? ¿Es más española su lengua que la mía? ¿Merece más respeto su lengua que la mía?", preguntaba desde la tribuna el parlamentario valencianista con un tono encendido, para insistir: "¿Entonces por qué quieren que desaparezca todo lo que no sea castellano? ¿Por qué no nos respetan? ¿Por qué siguen empeñados desde hace 300 años en imponernos su lengua por justo derecho de conquista?". "No entienden los versos de Miguel León Portilla, 'cuando muere una lengua, se cierra en todos los pueblos del mundo una puerta, una ventana, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra'".