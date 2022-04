El Govern valencià convoca una revisió dels protocols de violència de gènere per analitzar el cas del menor assassinat a Sueca

El Govern valencià convoca els agents implicats en l’acció contra la violència de gènere per analitzar les clivelles del sistema judicial de protecció arran de l’assassinat d’un menor a Sueca. La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, celebra una reunió dimecres amb representants de la Fiscalia, els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, els agents de protecció a les víctimes i l’Institut de Medicina Legal per detectar les fallades de procediment que van possibilitar que un home, amb una ordre d’allunyament i una condemna per maltractaments a la seua parella, tinguera contacte amb el seu fill, malgrat la suspensió del règim de visites.

La consellera de Justícia ha lamentat que, malgrat que la mare del menor denunciara el seu agressor, el sistema de protecció “no ha sigut capaç de detectar el monstre, el risc que corria aquesta dona, i sobretot el menor, i no hem pogut anticipar-nos”. L’assassinat s’investiga com un cas de violència vicària, aquella forma de violència de gènere que impacta de manera directa en els menors. Bravo apunta que socialment cal sentir-se molt consternats, perquè “cada assassinat d’una dona o d’un xiquet, quan a més hi ha un procediment judicial, és un fracàs més gran”. “A les víctimes els costa molt denunciar, i no podem ni assumir ni tolerar que aquestes coses continuen passant”, ha afegit.

La titular de Justícia, que s’ha mostrat crítica amb els judicis ràpids, com la falta de comunicació entre les parts “perquè és bastant incomprensible que el lletrat que assisteix la víctima no tinguera coneixement que havia iniciat un procés de separació un mes abans, així com que no s’adopten mesures sobre l’habitatge habitual, que en cap moment es comunique que hi ha un procediment de separació i que, davant un monstre d’aquesta entitat, no siguem capaços de detectar el vertader risc que pateix aquesta víctima i aquest menor”.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha advocat per revisar tota la cadena judicial per analitzar les fallades de procediment. Calero ha defensat que cal més coordinació en la justícia arran de l’assassinat d’un xiquet a les mans de son pare, malgrat haver sigut condemnat per maltractaments contra la mare en un altre procediment del qual el jutjat que va tramitar el divorci no havia sigut informat.

Compromís pregunta si es revisaran els protocols i els encreuaments de dades

En paral·lel, el grup Compromís ha registrat unes quantes preguntes en les Corts Valencianes sobre els protocols de violència masclista centrats en la violència vicària. La diputada Mònica Àlvaro insta la titular de Justícia a revisar els procediments d’intercanvi d’informació entre jutjats civils i penals en l’àmbit de la família i pregunta quines mesures té previstes el Consell per a impulsar la integració informàtica en el sistema judicial.