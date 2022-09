El Govern valencià pacta les bases polítiques dels seus comptes per reforçar la coalició

El seminari del Govern del Pacte del Botànic a Alcoi, el sisé de la legislatura i el tretzé des que es va subscriure l’acord, culmina amb el pacte polític per als pròxims pressupostos de la Generalitat Valenciana. Les tres formacions (PSPV, Compromís i Unides Podem) han acordat després de dues jornades de treball quatre eixos sobre els quals pivotaran els pròxims comptes públics, amb la intenció que siguen els primers del seu següent acord de Govern.

L’executiu posa el focus a donar una resposta a la inflació, a la crisi energètica i a la situació d’emergència que viuen milers de famílies en el territori valencià, a més de blindar les polítiques públiques que ha posat en marxa en les dues legislatures. Després d’una anàlisi amb experts en la primera jornada del seminari, els dirigents ratifiquen la seua convicció que l’escut social ha de ser una proposta transversal en totes les accions que emanen de l’Administració pública autonòmica.

L’executiu autonòmic, que dona per complits el 78% dels seus objectius de legislatura, projecta uns comptes que preparen la tercera legislatura del pacte progressista. El Consell es compromet a aprovar dues lleis en l’últim semestre de període de sessions, que se sumen a la Llei de pressupostos i a la de mesures fiscals, i als projectes legislatius ja en mans de les Corts Valencianes.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que la prioritat del Govern ha de continuar sent el “suport” a les famílies i les empreses, i ha incidit en el fet que la conjuntura no frenarà “les grans transformacions” que s’han posat en marxa en el model econòmic, en la transició energètica i en la lluita contra el canvi climàtic. La vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, ha destacat que els comptes, que tenen l’objectiu de “reforçar la vacuna social” iniciada després de la pandèmia, “naixen del diàleg, el consens i l’empatia” entre els socis del Consell.

Mas ha assenyalat que en l’actualitat “s’ha evidenciat més que mai la necessitat d’un sistema públic valencià de serveis socials que no deixe ningú darrere, amb una forta sanitat pública i universal per a afrontar les futures crisis i que vetle tots els dies per la nostra salut, que apuntale una educació pública i de qualitat que prepare la joventut per al món que vindrà, que redoble la lluita contra el canvi climàtic i la inflació, i faça èmfasi en la protecció i l’impuls de l’economia”.

Inflació, ocupació, habitatge, salut i canvi climàtic

L’executiu autonòmic ha acordat quatre eixos amb una desena d’accions cadascun per a estructurar les mesures sobre les quals es desenvoluparà el pròxim pressupost. El Consell posa el focus a reforçar les ajudes a famílies, autònoms i empreses per a fer front a la inflació, amb aportacions directes i subvencions. En aquesta línia, els socis han acordat impulsar una reforma fiscal de caràcter progressiu que beneficie les “classes mitjanes i baixes”. Segons ha apuntat Puig, el conseller d’Hisenda, Arcadi España, treballa amb el grup d’experts en finançament autonòmic per elaborar una proposta i debatre-la amb la resta del Consell, amb vista a la seua introducció en la Llei de mesures fiscals.

En el primer eix, ‘Lluita contra la inflació i la protecció de l’ocupació’, el Consell pretén impulsar l’Aliança Valenciana contra la Inflació des del diàleg social; aprovar una reforma fiscal per a ajudar les famílies a lluitar contra la inflació; secundar, mitjançant ajudes directes i crèdits, empreses i autònoms per superar els problemes derivats de l’augment dels costos de producció; avançar en la digitalització, reducció de la bretxa digital i simplificació dels tràmits de la Generalitat.

Paral·lelament, els pressupostos perseguiran la reindustrialització del territori valencià, potenciar l’ocupació digna, optimitzar la captació i execució de fons europeus, generar més obra pública com a motor de l’economia, executar el Pla d’Infraestructures Judicials, i potenciar la retenció i la promoció del talent investigador i la formació d’equips d’excel·lència.

El tercer eix, ‘Reforç dels serveis públics i del dret a l’habitatge’, busca consolidar i ampliar la resposta davant el nou context social; fomentar la corresponsabilitat en les cures familiars; aprovar mesures urgents en matèria d’habitatge davant la crisi econòmica i social i enfortir el sistema públic d’habitatge per pal·liar la situació d’emergència residencial; revertir la regressió urbana i social a través de l’aprovació de la Llei de barris; enfortir el suport públic a l’activitat de rehabilitació d’edificis i habitatges per avançar en la transició ecològica i pal·liar la pobresa energètica.

Al mateix temps, el Consell pretén millorar de la qualitat educativa amb estabilització i augment de professorat; garantir la igualtat d’oportunitats per a l’estudiantat i augmentar les beques per a la Formació Professional; incrementar i diversificar les convocatòries d’ajudes al sector cultural; enfortir la formació universitària, garantint l’equitat i la igualtat d’oportunitats, així com l’atenció en salut mental a través d’una resposta integral des de tots els nivells assistencials; millorar l’atenció al seguiment de l’embaràs, i treballar en l’especialització en les cures de les víctimes d’accidents amb lesió medul·lar.

Finalment, per aconseguir un ‘Enfortiment de la democràcia i les institucions de la Comunitat’ s’aprovarà un nou programa de beques per a l’accés a l’Administració autonòmica i de justícia; es consolidarà la cultura de la innovació i la transformació digital de la societat, des de la responsabilitat social i mediambiental; consolidaran les polítiques de memòria democràtica; s’enfortirà la cooperació valenciana al desenvolupament; i es lluitarà contra la bretxa digital en l’atenció a la ciutadania.