Mazón elimina 700.000 euros de ayudas a los regantes de Alicante para destinarlos a promoción institucional

La Generalitat Valenciana que preside Carlos Mazón elimina 700.000 euros de una subvención destinada a los regantes de la cuenca del Segura para destinarla a promoción institucional. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica una resolución de la Conselleria de Hacienda que acuerda una reducción del programa para los afectados por el Trasvase Tajo-Segura, que Mazón ha hecho su bandera, para transferirlo al departamento que realiza las campañas publicitarias de Presidencia de la Generalitat.

Según la resolución, adoptada el 21 de noviembre, la transferencia pasa al capítulo II del departamento que dirige Carlos Mazón, aquel dedicado a la compra de bienes y gastos de funcionamiento en promoción. El texto recoge que “Presidencia de la Generalitat tiene la necesidad de dar cobertura a las reprogramaciones de los expedientes de contratación relativos a los servicios de difusión y con ello hacer frente a las campañas publicitarias y servicios de creatividad no previstos inicialmente en el presente ejercicio”.

La Generalitat justifica el recorte en las subvenciones, que originariamente eran de 2,5 millones de euros y se quedan en 1,8 millones, en que finalizado el plazo de petición de ayudas los regantes ya no tienen derecho a solicitarlas, por lo que lo considera una suerte de sobrante. Son “créditos no afectos a compromisos de gasto, al haber decaído el derecho a la percepción de los beneficiarios y no estar vinculados a financiación condicionada”, según el texto.

El dirigente del PP ha hecho de la batalla judicial contra el trasvase una de sus banderas, y ha prometido a los agricultores y regantes de la Vega Baja, un nicho de votos para el PP y Vox, infinidad de recursos públicos. Precisamente el pasado 2 de noviembre el president prometió a los regantes de la cuenca del Segura un aumento de la inversión en infraestructuras y la defensa jurídica del trasvase. El propio Mazón ha abanderado protestas políticas y ciudadanas en favor de los regantes de la cuenca del Segura, como las celebradas en Madrid y Alicante.

En los próximos presupuestos, los primeros de PP y Vox, también se ha cambiado el modo de concesión de unas subvenciones de Presidencia, con 5 millones de euros por la vía de la concesión directa. Las ayudas están destinadas a “la promoción, el fomento o la realización de actividades y acontecimientos de interés público, socio-cultural o económico de la Comunitat Valenciana, debidamente justificadas”.