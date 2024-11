Mazón, en su primera aparición tras la protesta: “Vamos a seguir dando la cara y trabajando por los valencianos”

El presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, ha manifestado su respeto por el “dolor” expresado por los miles de manifestantes que secundaron la protesta de este sábado por las calles del centro de València.

Antes de participar en las reuniones de este domingo en el Centro de Coordinación Operativo Integrado de la Comunitat Valenciana (Cecopi), Mazón ha señalado su profundo respeto por el sentimiento mostrado en la manifestación y ha añadido que prefiere no calificar los incidentes que se registraron al término que, en su opinión, “no se merecen las víctimas ni el pueblo valenciano”.

Preguntado por la asunción de responsabilidades, el jefe del Consell remite a su comparecencia del próximo jueves, donde dará “todo lujo de detalles”, una sesión “encaminada a las explicaciones que el pueblo afectado y los valencianos se merecen” que serán “de manera ordenada”. El líder de los populares valencianos considera que estas semanas “hay mucha información permanente, contradictoria”, sin mencionar los contínuos cambios de versiones que ha realizado su propio gabinete. Mazón asegura que “es una comparecencia a iniciativa mía, no he visto a nadie más socilitar una comparencia mía en sede parlamentaria. He sido el único que ha solicitado una explicación y una comparecencia”, pese a que la oposición ha exigido explicaciones constantemente. “Vamos a seguir dando la cara y trabajando por los valencianos”, ha asegurado.

Poco antes, la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, se ha expresado en los mismos términos y ha evitado hablar de dimisiones o cambios en el Ejecutivo autonómico. “No es una opción, en este momento, ninguna dimisión”, ha recalcado la número dos del Ejecutivo.