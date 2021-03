Més, Lliures, Avancem, Ara i Valentia: els noms que la militància del Bloc-Compromís votarà com a proposta de canvi de nom del partit

La ponència política del Bloc-Compromís ha donat a conèixer a la militància del partit els noms que a partir de dijous 11 podran començar a votar en el procés participatiu per a escollir el nou nom de l’organització valencianista. Els noms que la ponència ha proposat a la militància són: Ara-Compromís, Avancem-Compromís, Lliures-Compromís, Valentia-Compromís i Més-Compromís.

Els membres de la ponència política consideren que hi ha dos tipus de noms: partícules (Ara i Més) o paraules força (Lliures, Valentia i Avancem).

El procés de votació es realitzarà en dos voltes. El dia 11 i 12 es realitzarà la primera votació entre els 5 noms proposats per la ponència política i hi haurà una segona volta que es durà a terme el 13 i 14 entre els dos noms més votats, entre els quals eixirà l’opció que s’inclourà a la ponència política que es publica dilluns.

El resultat de la votació no implica el canvi de nom immediat, este article com tota la resta serà dut a les assemblees locals i comarcals on podrà ser esmenat. El canvi de nom definitiu, si així ho decidix la militància, es produirà el 26 i 27 de juny al Congrés Nacional del Bloc-Compromís.