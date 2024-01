La ministra Diana Morant da el paso para liderar el PSPV y actuar con “la misma valentía que tuvo Pedro Sánchez”

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, da formalmente el paso para liderar el PSPV-PSOE. La exalcaldesa de Gandía, nombrada como parte del Gobierno de Pedro Sánchez en julio de 2021, opta a ser la secretaria general del PSPV respaldada por el entorno de Ximo Puig, que cederá el testigo en el congreso de marzo. Si lo consigue, será la primera mujer en ejercer esta responsabilidad en la federación valenciana.

La titular de Innovación, que llevaba semanas trabajando en su candidatura, ha formalizado su decisión este lunes en Gandía. Ha escogido la plaza en la que realizó su presentación junto a Pedro Sánchez en las municipales de 2015, cuando el PSPV, con ella al frente, recuperó el gobierno local. Un guiño a su etapa como alcaldesa y a la afinidad que tiene con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, a quien ha elogiado por el impulso de las políticas públicas desde el Ejecutivo.

En una plaza abarrotada por militantes, la exalcaldesa ha pedido a las bases socialistas que respalden su proyecto para liderar también el partido en las próximas elecciones autonómicas: “Os pido permiso para que me dejéis salir a combatir a la derecha y ganar”, ha planteado, para después reclamar un proyecto que pueda “superar las lamentaciones, la división, las nostalgias” en el socialismo valenciano. “Pido el permiso de cada uno de los militantes para plantar cara a la derecha y a la extrema derecha; desde ya, desde la secretaría general, desde el PSPV, desde el Gobierno. Toda la fuerza será necesaria para hacer que esta gente no deshaga todo lo bueno realizado en los últimos ocho años con Ximo Puig. Sumemos a todos los compañeros: hacemos falta todos, no sobra nadie”, ha enfatizado. Tras ello, ha pedido tener “la misma valentía que tuvo Pedro Sánchez” tras el 28M para que los socialistas valencianos ganen en 2027 las elecciones autonómicas.

Morant ha sido la tercera en oficializar y registrar su precandidatura -de manera telemática- al proceso de primarias, que culminará el 25 de febrero, tras el alcalde de Mislata Carlos Fernández Bielsa y el diputado Alejandro Soler, ambos secretarios provinciales de Valencia y Alicante. Es la única que ha escogido el formato de mitin; sus compañeros optaron por sendas ruedas de prensa y registrar los papeles de manera presencial en la sede de València.

La ministra ha comparecido por el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, que ha defendido la labor de Morant al frente del municipio, también del ministerio. “Se ha preocupado por el diálogo, por el consenso”, ha elogiado, apuntando que la Ley de Ciencia que ha impulsado no ha tenido votos en contra en el Congreso. Morant cuenta con el apoyo de la actual dirección del PSPV y el equipo del expresidente Ximo Puig, así como de Moncloa, implícito en su candidatura.

Tres candidatos irán a primarias para medir sus apoyos

Con Morant, son ya tres candidatos quienes aspiran a liderar el PSPV-PSOE. El calendario de primarias prevé que estos se medirán en primera vuelta el 25 de febrero. Si ninguno logra más del 50% de los apoyos, la segunda vuelta será el 3 de marzo, una semana en la que los pactos serán cruciales. Ninguno de los tres ha cerrado la puerta.

Pese a que la ministra parte como favorita, sus oponentes insisten en quitarle esa etiqueta. “Los favoritos los deciden los afiliados”, ha apuntado Bielsa al registrar su candidatura por la mañana, una idea que ha secundado Soler una hora después, en la misma sede. “Yo creo en la toma de decisiones de una manera compartida, para que el PSPV se coordine en toda la Comunitat y no tenga una dirección única que emita, sino que reciba y que comparta”, ha reivindicado Soler, que también ha considerado que es complicado coordinar la secretaría general del partido con el ministerio: “Ser ministra te hurta tiempo”, ha dicho. Pese a los números que muestran internamente, no será hasta las primarias cuando se vean los apoyos reales y la capacidad de movilización de los candidatos. Por el momento, todos apelan al diálogo, que es ya una pista.