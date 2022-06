Pablo Iglesias, a Joan Baldoví: “Aún no ha llegado el día en que un político profesional me haga callar”

Las alianzas que posibilitaron la moción de censura que este miércoles cumple cuatro años y el posterior gobierno de coalición no pasan por su mejor momento. A la tensión entre proyectos legislativos, el espionaje con Pegasus, y las críticas veladas entre socios de Gobierno se han sumado varios cruces de declaraciones entre dirigentes. El último, el del diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, con el exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, a través de medios de comunicación.

El representante de Compromís consideró en una entrevista con Nius Diario, preguntado por el encaje del proyecto de Yolanda Díaz en Podemos, que “Podemos revolucionó el tablero político español” pero “hay veces que algunos no se saben ir”. En política, añadió, es importante “saberse ir y saber callar”, en alusión a Iglesias, con cuyo partido han compartido coalición electoral en unas generales y gobierno autonómico en la Comunitat Valenciana.

“Me gusta mucho Zapatero, es un señor impecable, se supo ir sabiendo que su tiempo ha pasado y que puede ser útil en otras cosas, pero nunca imponer su voluntad desde fuera”, añadió el diputado valenciano, dejando ver que el perfil público de Iglesias dificulta las negociaciones con Podemos y el proyecto anunciado de Díaz.

El exdirigente de Podemos respondió fervientemente al diputado desde su editorial en el podcast La Base, que retransmite el Diario Público. “Amigo Baldo”, arrancó el exvicepresidente, “tú llevas más de 20 años ocupando cargos ininterrumpidamente y no sé si algún día tendrás la suerte que tengo yo y podrás volver a tu puesto de trabajo de maestro”, para después añadir: “Con todo el respeto y el cariño, aún no ha llegado el día en que un político profesional me haga callar”.