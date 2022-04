Los partidos del Botànic cierran filas con Oltra y aplazan las consecuencias políticas de su posible imputación

Los partidos que suscriben el Pacto del Botánico, el acuerdo por el que gobierna la izquierda en la Comunitat Valenciana formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, respaldan a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de Compromís, ante la petición de imputación de un juzgado por la investigación de la acción de su departamento ante una denuncia de abusos a una menor tutelada.

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València considera que la titular de Igualdad “debe ser oída como investigada”, dado que “se ha agotado la investigación en todo lo que ha sido posible sin dirigir el procedimiento contra la persona aforada, ni afectar sus derechos”. El juez eleva al Tribunal Superior de Justicia la exposición razonada de las actuaciones para que decida si procede a integrarla en la investigación derivada de la condena por abusos de su exmarido, dada la condición de aforada de la vicepresidenta y diputada de Compromís en las Corts Valencianes.

Los socios de Gobierno dan margen a la vicepresidenta para que sitúe su posición ante la petición, trasladada este viernes al TSJ. Desde Presidencia de la Generalitat abogan por esperar a la decisión del tribunal y, especialmente, por la que tome la propia vicepresidenta, de la que, aseguran, nadie conoce nada.

El presidente Ximo Puig ha salido en defensa de la titular de Igualdad en varias ocasiones en las Corts Valencianes ante las peticiones de dimisión de la derecha, recalcando que no baraja su cese. Desde la vicepresidencia segunda que ostenta Unides Podem subrayan la “confianza en las actuaciones de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas mientras no se demuestre lo contrario”, al tiempo que manifiestan su “respeto” a las decisiones judiciales.

Iré a explicar lo mismo que llevo explicando mucho tiempo porque la verdad solo tiene un camino Mónica Oltra — Vicepresidenta de la Generalitat Valenciana

En su formación, los dirigentes enmarcan la decisión en una campaña de acoso hacia la vicepresidenta. “Humanamente no se lo merece”, recalcan cargos de Compromís, que consideran su situación “una injusticia” y abogan por dejar que sea Oltra quien se explique. La coalición he emitido un comunicado en el que reafirma su apoyo y reitera que la vicepresidenta “ha dado explicaciones en numerosas ocasiones” y ha facilitado a la oposición la documentación requerida. Todos los actores del Pacto del Botánico dejan en manos de la vicepresidenta la decisión sobre su futuro. “Nadie le pedirá que se vaya”, afirman.

Pese a que ni en la instrucción inicial ni en la repetición del juicio sobre los abusos fueron citados cargos de la conselleria que dirige Oltra, la segunda querella impulsada por la extrema derecha ha conseguido arrastrar a la vicepresidenta del Consell. El juez investiga si se produjo una instrucción paralela desde Igualdad, unas acusaciones que este departamento siempre ha rechazado. La titular de Igualdad afirmó el pasado 7 de marzo, en un encuentro con medios de comunicación, que pidió el expediente interno para conocer qué falló en el procedimiento de la denuncia de abusos que hizo la menor tutelada. En aras de proteger a las 13 funcionarias de su conselleria, retó a la formación de extrema derecha: “Que vengan a por mí” si quieren, una expresión que, sacada de contexto, no sentó bien en los tribunales.

El 'lawfare' como arma política

Ante la petición de imputación trasladada al TSJ, la derecha parlamentaria jalea la querella del líder de España 2000 y una exrepresentante de Vox en una muestra de lo que los angloparlantes denominan lawfare: el uso del sistema judicial como arma política de desgaste. PP, Ciudadanos y Vox han reiterado las peticiones de dimisión y solicitan una comparecencia urgente de la vicepresidenta valenciana en el Parlamento autonómico.

La titular de Igualdad, a quien la comunicación del tribunal pilló de viaje a Madrid, defendió su gestión a la llegada a su destino: “Aquí no se ha cometido ninguna ilegalidad. No ha habido ni órdenes ni instrucciones. No hay ni un solo indicio de lo que no existe. Donde no hay delito ni indecencia no puede haber una consecuencia jurídica”. La vicepresidenta valenciana aseguró que si el TSJ acuerda su imputación acudirá con la normalidad de cualquier procedimiento: “Iré a explicar lo mismo que llevo explicando mucho tiempo porque la verdad solo tiene un camino”.