Podem no apoyará la reforma fiscal de Puig si no incrementa los impuestos a las rentas altas

Podemos no apoyará la reforma fiscal que plantea Ximo Puig si no se acompaña de una subida de impuestos a las rentas altas. El vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y candidato de Podem, Héctor Illueca, se ha mostrado tajante al respecto de la propuesta fiscal en un acto acompañado por el exdirigente de Podemos, Pablo Iglesias, donde ha recalcado: “El PSOE tiene que entender que sin impuestos no hay derechos”.

El Gobierno valenciano se encuentra en pleno proceso negociador de sus cuentas públicas y de una propuesta fiscal que alivie la carga de la inflación en las rentas bajas, con un equipo formado por representantes de PSPV, Compromís y Unides Podem, los tres partidos que componen el Pacto del Botánico. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció en el debate de politica general autonómico una propuesta que reduce la presión a las rentas menores de 60.000 euros, concentrando el ahorro en los tramos de 30.000 euros, pero que no se acompaña de una subida a las rentas altas. Desde entonces, sus socios de Gobierno le han reclamado que compense esa bajada de recaudación por los tramos superiores. En está línea, Illueca ha insistido en que los derechos “son estructuras administrativas financiadas con impuestos. Los derechos sociales son servicios públicos”.

El dirigente de Podem, que este miércoles ha anunciado su candidatura a las primarias del partido para optar a la Generalitat Valenciana, ha lanzado la propuesta fiscal y federal acompañado por Pablo Iglesias en la presentación de su libro, La propuesta republicana, editado por El viejo topo en la societat coral El Micalet. El volumen, que recopila algunos artículos, entrevistas, discursos y reflexiones del dirigente de Podem sobre el modelo democrático y territorial, surge como “intento de construir una síntesis política republicana” en un momento de cambio clave, en el período preelectoral. Así, supone también una propuesta política con la que concurrir a las elecciones.

El exdirigente de Podemos ha querido reivindicar la acción de su formación en el Gobierno central con la subida del salario mínimo o el acuerdo presupuestario. En esta línea, ha advertido a un auditorio con varios centenares de personas: “Sin Podemos no habrá políticas de izquierdas ni en España ni en la Comunitat Valenciana”.

El vicepresidente segundo del Consell insiste en vincular el problema democrático con el territorial; la agenda federal, clave para un Estado democrático plural, con la reforma del sistema de financiación autonómica. Pero la reforma no debe abordar solo la distribución de recursos entre las comunidades, sino las grietas por las que se escapan los recursos.

“El sistema es injusto, perjudica a la Comunidad Valenciana... Pero no es sólo un problema de distribución de recursos. Hay algo más importante: la escasez de recursos”, ha expuesto Illueca, recalcando que “hay personas que no pagan impuestos”, ha denunciado, aludiendo a la evasión fiscal, al dumping, y a las trampas en la tributación de las grandes fortunas.

“La monarquía es el principal obstáculo para el progreso del país”

Ambos dirigentes coinciden en que el modelo democrático patrio viene viciado desde el pacto de la Transición y la instauración de la monarquía durante el franquismo. Tras hacer un repaso de los escándalos del rey emérito y de las reformas constitucionales que no pueden abordarse por “temor a abrir el melón” de la monarquía, apuntaba Iglesias: “La monarquía es incapaz de asumir los retos de España si quiere seguir siendo una democracia”. E Illueca, poco después, sentenciaba: “La monarquía es el principal obstáculo para el progreso del país”.

Alianza electoral

Illueca, preguntado antes de comenzar el acto, insiste en tender la mano a Compromís para una alianza de cara a las próximas elecciones: “Soy favorable a todo tipo de procesos unitarios”, aunque cree que aún hay tiempo para explorar las alianzas. Sobre su decisión de concurrir a las primarias para ser candidato de Podem y la valoración que Yolanda Díaz realizó de la candidatura de Joan Baldoví, de Compromís, ha explicado que se lo ha comunicado a su militancia, que es quién debe tomar la decisión.