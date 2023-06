Carlos Mazón asegura que gestionará “personalmente” las políticas de igualdad en el Gobierno valenciano

El PP asegura que gestionará las políticas de igualdad en el Gobierno valenciano. El virtual presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este jueves que llevará “personalmente” las competencias autonómicas de igualdad en su pacto con Vox y que tendrán un papel relevante el futuro Consell.

Mazón ha recogido este jueves el testigo que la pasada noche lanzó el presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quien indicó en El Hormiguero que estas políticas “estarán en manos de consejeros del PP”, dejando ver que dependerán de Presidencia. El líder nacional quitó hierro al acuerdo con Vox en la Comunitat Valenciana, que no referencia la violencia de género pero sí la “violencia intrafamiliar” e insistió en que “no se va a derogar” la legislación de igualdad. Sus socios de Vox en el futuro gobierno valenciano han negado la violencia de género de forma reiterada: “La violencia de género no existe, la violencia machista no existe”, dijo el diputado de ultraderecha José María Llanos.

Las declaraciones de Vox han provocado un incendio en lo que a políticas igualitarias se refiere, dado que Vox tendrá las competencias en Justicia, uno de los departamentos que interviene en la protección a las víctimas de la violencia que el partido de ultraderecha niega. El PP se ve obligado a responder a estas cuestiones en cada intervención pública. Al respecto, el futuro presidente de la Generalitat Valenciana asegura que las políticas de igualdad ocuparán un lugar “muy relevante, importante y decidido” en el próximo gobierno autonómico. “Me voy a encargar muy personal y directamente”, ha aseverado Mazón este jueves en Alicante.

Preguntado por si las competencias en igualdad podrían ser asumidas por Presidencia como deslizó Feijóo, Mazón ha considerado que es una “extraordinaria idea” y ha avanzado que “en los próximos días” darán a conocer el esquema del próximo gobierno de la Generalitat, en el que las políticas de igualdad tendrán “gran protagonismo”, aunque no lo ha concretado en qué se traducirá. Y preguntado específicamente por si Vox gestionará estas políticas, ha añadido: “cuando uno es presidente de la Generalitat, es presidente de todo”. “Yo no voy ser un presidente de la Generalitat como Puig, que solo era presidente de las áreas que gobernaba el PSOE”, ha acusado al 'president' en funciones.

“Quiero tener un gobierno que tenga muy claras sus prioridades, estamos conformándolo. Me voy a encargar muy personal y directamente de las políticas de igualdad, como de otras muchas. Es una prioridad para mí, lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo”, ha enfatizado.