El PP insiste en los resultados del 28M como previa de las elecciones generales: “España ha hablado pero el sanchismo no lo ha entendido”

El PP insiste en abordar las elecciones municipales y autonómicas como el paso previo a las elecciones generales. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que, con los resultados en la mano “España ha hablado pero el sanchismo no ha entendido lo que España le ha dicho”. Ante un auditorio boyante en Valencia, donde ha presidido la junta directiva del PP valenciano junto a Carlos Mazón, Feijóo ha resaltado que Sánchez y su Gobierno han perdido las elecciones del 28 de mayo por “sus errores, por sus espectáculos y por su desconexión con la realidad”.

El dirigente popular asegura que el presidente del Gobierno se encuentra desnortado, “desesperado” al proponer debates cara a cara televisados y lo ha calificado varias veces de mentiroso. “Sánchez nos mintió con los indultos, con la sedición y la malversación, con su intento de controlar las instituciones. De forma permanente ha dicho una cosa y ha hecho la contraria”, ha expresado Feijóo, que ha reprochado a Sánchez que haya dicho que “siete millones de españoles han votado a la ultraderecha”. “Nos ha llamado trumpistas, amigos de Bolsonaro, ha vuelto a mentir”, ha insistido.

Feijóo ha arropado al presidenciable popular, que inicia este jueves la ronda de contactos con los partidos para formar gobierno, y le ha agradecido que haya puesto su “bagaje político” al servicio de su proyecto. “Conseguir a la primera la presidencia de una comunidad autónoma es un hecho que no ocurre todos los días”, ha subrayado. En esta línea, los populares insisten que ganar la Comunitat Valenciana es el paso previo a ganar España. “La Comunitat Valenciana es uno de los resortes en los que va a pivotar el cambio en España. Si no falla la Comunitat Valenciana, no fallaremos en el Gobierno de la nación”, ha insistido el líder popular, que llama a una gran movilización para la cita con las urnas. “El 23 de julio también vamos a pasar página y culminar el cambio iniciado el 28 de mayo”, ha insistido. Ni el presidente nacional ni el valenciano han hecho referencia a los pactos con Vox, necesario para la investidura.

De lo que sí han hablado es de las negociaciones de los partidos para concurrir bajo el paraguas de Sumar a las elecciones generales. El presidente de los populares ha hurgado en la herida, apuntando que “desde la convocatoria de elecciones el sanchismo y sus socios están hablando de coaliciones, de repartirse puestos en las listas, de vetos cruzados, de si suman unos y restan otros o de cómo colocar a los que se han quedado fuera”, ha dicho. Sánchez “no habla de recuperar la economía, el empleo de verdad o los servicios públicos, sino de coaliciones y de vetos cruzados”, ha insistido el dirigente.