Rebeca Torró: “El partido de Jorge Rodríguez ha pasado de llorar a facturar”

Rebeca Torró es portavoz PSPV en las Corts Valencianes. Fue consellera en el anterior Gobierno presidido por Ximo Puig. La entrevista se realiza el jueves, tras el pleno que designa a los senadores territoriales y antes del resto de nombramientos del Ejecutivo efectuados al día siguiente.

¿Cómo ven el inicio de la legislatura?

Es destacable cómo han empezado en la paralización de la Generalitat. El PP nos acusó de ser 'ocupas' y han sido incapaces en dos meses de cubrir el organigrama de la Generalitat Valenciana, la sala de máquinas está vacía. Demuestran incapacidad e insolvencia y es una irresponsabilidad.

¿Qué les dicen los nombramientos recientes?

Vemos claramente lo que va a representar el Gobierno de Mazón. Están manchados por la corrupción, con casos que están siendo investigados; manchados por una mala gestión, porque han recuperado a altos cargos como a quien ocupaba la dirección general cuando sucedió el accidente del metro o los que malgestionaron las ayudas de vivienda dejando una deuda a miles de familias. Pero sobre todo están manchados por la censura: el numero dos de Presidencia fue quien censuró a periodistas de la Comunitat Valenciana haciendo listas negras por cuestiones ideológicas. Esta es la carta de presentación del Gobierno de Mazón. Atrapado, pagando peajes a la ultraderecha. El pacto del PP con la ultraderecha significa censura también por lo que ocurre en el auditorio de Torrent [la eliminación del nombre del fundador de Al Tall], con los grupos musicales que cantan en valenciano, con las publicaciones en valenciano...

¿Es la influencia de Vox en el Gobierno?

Creo que la agenda de Vox se la han tragado totalmente; pero el problema en la Comunitat Valenciana no es solo Vox, es el PP. El 23J marca un antes y un después, es un aviso a navegantes. Apunta que no toda la Comunitat responde a su modelo de sociedad; el 50% restante ha dicho que no quiere el modelo de PP y Vox. Hay que respetar a esa parte. El modelo de Mazón empieza a ser el de las mentiras de Feijóo. Para justificar los nombramientos realizados lo hacen con el ahorro [aseguran que será de 800.000 euros en el segundo escalón], que es el 0,002% del presupuesto de la Generalitat Valenciana [de 28.000 millones de euros en el último ejercicio].

Aún falta por completar una parte del segundo escalón, pero ustedes han destacado la falta de paridad.

Es muy grave. Hace dos meses que Mazón sabe que va a ser president y no es capaz de preparar su gobierno. Y la paridad... de 14 nombramientos solo dos son mujeres.

También hay que destacar otra cosa. Ximo Puig deja una comunidad que iba a la velocidad del AVE, lo dicen los datos del paro, y ellos van como una tartana. No hemos visto ninguna iniciativa más allá de bajar los impuestos a los ricos. Ni los consellers han pedido su comparecencia, la hemos tenido que pedir los grupos. El periodo de sesiones empieza la primera semana de septiembre pero las comparecencias serán en la tercera.

Nos trataron de ocupas, nos instaron a incumplir el reglamento, pero prisa por gobernar tienen poca. De eso hemos pasado a no cubrir todo el organigrama y a cubrirlo con el pasado. Se paga el peaje con los hijos del zaplanismo, que es el peor pasado que tuvimos en la Comunitat Valenciana. Ya veníamos diciendo que era el PP de siempre.

Una de las primeras medidas ha sido la bonificación del impuesto de sucesiones. ¿Cómo lo ven?

Hemos visto que el PP va a defender los intereses de los de siempre. Cuando el PP gobierna siempre gobierna para los suyos. El 23J ha dicho que la Comunitat Valenciana no es de los de siempre, que hay que gobernar para todos.

Pero el PP aumentó en votos y en escaños. Los equilibrios se mantienen, pero sigue la mayoría conservadora.

El PSOE es el que partido más crece en porcentaje de apoyos. El PP gana en escaños, pero no en crecimiento. Hay una parte de la sociedad a la que no le puedes dar la espalda.

Su partido y su gobierno tenía buenos datos económicos y sociales, las encuestas internas les daban buenos datos y, como apuntaba, han crecido en votos en ambos procesos electorales. ¿Cómo se explican haber perdido la Generalitat?

Nosotros subimos 55.000 votos en las autonómicas también, pero el PP llevó la campaña al terreno que quería, no a las preocupaciones de los valencianos, sino a un terreno nacional, de confrontación, a través de la mentira. Nuestros sondeos apuntaban que el Gobierno de Ximo Puig estaba muy bien valorado, pero se trasladó la campaña electoral donde el PP movilizó a los suyos entrando en el barro. Feijóo tampoco ha querido hablar de la economía, de lo que interesaba, y el pasado domingo los ciudadanos lo vieron.

Otro aspecto es la reunificación del voto en la derecha, con la desaparición de Ciudadanos. ¿Cómo ven esa reagrupación en el PP, con cargos incorporados en el Ejecutivo autonómico?

El PP ha comprado el discurso de Vox, comulga totalmente con los intereses de la ultraderecha. Lo hemos visto hasta con la aprobación de los senadores [donde han llegado a un acuerdo con Vox para buscar un candidato consensuado]. Son los votos los que dan esos puestos y siguen mercadeando con la ultradrecha, sin complejos. Respecto a Ciudadanos, vemos claramente el peaje, que pagamos todos los valencianos, de deshacer Ciudadanos. Estamos viendo como están colocando a ex de ciudadanos, a tránsfugas, que vamos a tener que pagar todos.

Respecto a las votaciones y los acuerdos en el Parlamento, arrancó la legislatura de forma algo accidentada con la elección de la Mesa de las Corts Valencianes y la elección sorpresa de la representante de Compromís con el apoyo del PP.

El PP pretendía tapar que lo que hacía era dar la Presidencia de las Corts a la ultraderecha con un discurso de que todos estuvieran representados. El reglamento no tiene un artículo que diga que todos tienen que estar; contempla un sistema de mayorías donde los dos grupos mayoritarios tienen 3 y 2 representantes. Como el PP está en ese mercadeo con la ultraderecha le cedió la presidencia, utilizó a Compromis con esa postura de que todos deben estar representados y Compromis se lo compró. Ahí se vio que nosotros somos la única alternativa que representa la parte progresista porque nunca vamos a permitir ese blanqueo.

Han empezado con iniciativas sobre igualdad y unas jornadas interparlamentarias. ¿Qué oposición van a hacer?

Nuestra acción va a ir por dos ejes. El primero, defender la gestión de progreso que hemos llevado a cabo en el Consell, que nos ha llevado a tener récord de personas trabajando, los mejores índices económicos y sociales, el escudo social para reducir la desigualdad, que la Comunitat Valenciana esté en el mapa de las cosas buenas. Es la gestión del president Puig. El segundo, una oposición responsable y constructiva, siempre nos van a encontrar defendiendo los avances, per no vamos a dejar ni un minuto de gracia para ir en contra de los derechos de las personas.

Hemos visto cómo la defensa de todo lo que hemos avanzado en igualdad y contra la violencia de género es lo primero que ha sido un peaje a la ultraderecha, lo vemos en el pacto, que habla de violencia intrafamiliar. Por eso la primera iniciativa que hemos presentado pide un segundo pacto contra la violencia machista. No vamos a dejar que se retroceda.

¿Cómo lleva tener que representar a la oposición?

Para mí es todo un honor. Sobre todo porque he formado parte del Gobierno valenciano y queremos defender los avances que hemos hecho de la mano del presidente del grupo, Ximo Puig. Siempre nos van a encontrar para esa oposición constructiva, para defender el interés general. Como síndica ejerceré un papel contundente ante los retrocesos de derechos y libertades.

¿Uno de esos puentes de colaboración es sobre laa gigafactoría de Volkswagen en Sagunt, no?

Sí. Todo lo que hemos conseguido tiene que seguir la misma marcha. Es una cuestión que afecta al desarrollo económico, a los puestos de trabajo de la Comunitat Valenciana. Lo hemos conseguido con el Gobierno de Ximo Puig y no vamos a permitir que con el de Carlos Mazón se retroceda.

¿Cómo ven el pacto de la Diputación de Valencia entre el PP y Ens Uneix, el partido del alcalde de Ontinyent y expresidente socialista de la Diputación de Valencia?

Bueno, es algo que me afecta directamente. El president dijo que era una ignominia y es así, pero yo lo veo más simple. Lo que hace el partido de Jorge Rodríguez se puede resumir en algo que dijo Shakira: han dejado de llorar para empezar a facturar. Las justificaciones que dan ahora no valen; dicen que es un acuerdo para frenar a la ultraderecha, pero no hay mejor forma de frenar a la ultraderecha que un gobierno progresista. Eso es engañar a los ciudadanos, usar la demagogia y la mentira. Es algo de la factoría Jorge Rodríguez y Ricard Gallego, tratar de confundir a la ciudadanía con sus excusas. Además, el problema, como decía, no es solo la ultraderecha, es este PP, la derecha más reaccionaria que compra su discurso. Va a gobernar con quienes ponen una alfombra a la ultraderecha. Vox les tiene que votar el presupuesto. Van a hacerlo gratis?

Y otra cuestión: Ens Uneix es un partido que nace en Ontinyent. Como se ha visto, Ontinyent es progresista, el PSOE ha arrasado en las elecciones generales; Ontinyent ha dicho alto y claro que somos una ciudad que quiere avance social y él ha pactado con quienes van en contra de esos avances. Creo que no han hecho bien los cálculos.

Cuando Rodríguez explicó el voto de su diputada vino a decir que el PSPV no sería de fiar hasta que no se marchara Ximo Puig. Esto parece que ha agitado el partido, donde algunos sectores acusan a la dirección de no haber facilitado el pacto.

Yo no he visto eso. He visto que están totalmente indignados con lo que Rodríguez ha hecho. No puede decir que el PSPV no es de fiar y sí lo son quienes le pedían 8 años de prisión y 20 de inhabilitación. ¿Ellos sí? Son todo cortinas de humo.

¿Y cómo está el partido?

Se está recolocando en la oposición, con el papel de ser la alternativa a Mazón y en la Diputación. Tenemos claro que los ciudadanos nos ponen para defender sus intereses y en eso estamos centrados.

¿Ximo Puig debería seguir siendo secretario general?

Ximo Puig es el valor más importante que tenemos.