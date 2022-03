Soler defiende recurrir a la “deuda legítima” para financiar los servicios públicos hasta que se reforme el sistema

“Entre la discriminación y la deuda legítima, siempre defenderé el derecho a una Educación, una Sanidad y unos Servicios Sociales de calidad para los valencianos y valencianas”. El conseller de Hacienda del Gobierno Valenciano, Vicent Soler, defiende la legitimidad de que el Ejecutivo autonómico se endeude para equiparar a los habitantes a la media del gasto estatal.

El dirigente socialista reitera la posición del Gobierno autonómico, manifestada también en la sesión de control del miércoles en las Corts Valencianes, sobre el aumento del gasto público en épocas de crisis frente al recorte y la bajada de impuestos que reclama la derecha parlamentaria. Soler se ha pronunciado tras conocer los datos del Banco de España sobre la deuda autonómica, que indican que la valenciana se ha elevado hasta los 53.820 millones de euros (el 47,8% del PIB).

El documento del Banco de España coincide con la comisión parlamentaria que investiga la deuda pública, en la que el director de estudios del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas apuntó el lunes que la infrafinanciación está relacionada con un 73% de la deuda de la Comunitat Valenciana. Aunque para cualquier gestor público “un incremento permanente de la deuda no es deseable”, el conseller considera que hasta que se resuelva el problema de recursos, acudir a la deuda para financiar las necesidades de sus habitantes es legítimo. “Hasta entonces el Consell estará legitimado para invertir los recursos que sean necesarios en garantizar unos servicios básicos de calidad, un estado del bienestar sólido y un gasto social por habitante similar al de la media española, con el consiguiente incremento de deuda que ello acarrea”, ha indicado este jueves.

“Si hay una obsesión que marque la actuación de este Gobierno es la de no discriminar a los cinco millones de valencianos y valencianas, por lo que hasta que haya un nuevo modelo de financiación no podremos más que recurrir a la deuda legítima para mantener un nivel de gasto en servicios fundamentales similares a los de la media española y cumplir con las obligaciones que emanan de la Constitución”, ha insistido el titular de Hacienda, que ya el miércoles subrayó, en la misma línea, que el Ejecutivo no es partidario de reducir los impuestos con los que se financian las ayudas y los servicios públicos.

“Si la deuda aumenta en esta etapa es porque en un contexto de infrafinanciación y, sobre todo de pandemia, invertimos más en la ciudadanía y en mejorar su calidad de vida diaria”, ha sentenciado.