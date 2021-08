Tercera baja de Vox en las Corts Valencianes: la diputada Rebeca Serna deja el partido pero no el acta

Nueva baja en el grupo parlamentario de Vox en las Corts Valencianes. La diputada Rebeca Serna ha solicitado este lunes su salida del grupo parlamentario pero no ha comunicado su renuncia al acta, pasando a ser la quinta tránsfuga del Parlamento autónomico esta legislatura, junto a los cinco ex de Ciudadanos.

Serna deja el grupo por divisiones ideológicas y ha presentado un escrito a la Mesa de las Corts Valencianes solicitando información sobre sus derechos individuales como diputada.

La parlamentaria elegida por la circunscripción de Castellón entró a los pocos meses de arrancar la legislatura en sustitución de David Muñoz. Muñoz renunció a su escaño cinco meses después de tomar el acta por "motivos personales" y volvió a la docencia en la Universidad Católica de Valencia, según anunció el partido sin dar más detalles. La siguiente marcha en el grupo parlamentario fue la de Vicente Roglá, médico expedientado por acoso, que dimitió el pasado octubre.

En el escrito, la parlamentaria solicita que: "se adopten las medidas oportunas y que sean necesarias para que se me garantice el ejercicio de todos los derechos parlamentarios y el acceso a los medios materiales necesarios para desarrollar plenamente las funciones parlamentarías que como Diputada de les Corts Valencianos me corresponden en la máxima brevedad posible para no ver vulnerados mis derechos individuales como parlamentaria".

El grupo parlamentario asegura que "no tiene nada que decir" respecto a la decisión de Serna. "Hasta la fecha no nos consta que haya habido problemas con esta diputada, por lo menos en el funcionamiento del grupo parlamentario", indican.