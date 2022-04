El TSJ valenciano asume que los mecanismos contra la violencia machista “no son infalibles” pero recuerda que “el riesgo cero no existe”

Los organismos del Poder Judicial en la Comunitat Valenciana se reunirán este viernes para revisar los procedimientos de coordinación y actuación ante casos de violencia machista sobre mujeres y menores. A raíz del asesinato de un menor en Sueca, que se investiga como un caso de violencia vicaria, en el que el padre tenía una orden de alejamiento por malos tratos respecto a la madre, los órganos de gobierno de los jueces en la autonomía han convocado varios encuentros para analizar el caso.

La Audiencia Provincial de Valencia ha convocado para el próximo viernes una reunión extraordinaria de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género, mientras que la Sala de Gobierno del TSJ valenciano ha aprobado por unanimidad en su sesión ordinaria de este miércoles un acuerdo en relación al crimen, en el que asume que es deber de los juzgados “trabajar de manera incansable para adecuar legislación y protocolos a las realidades sociales sin perder nunca de vista el sufrimiento de las víctimas”. El comunicado del TSJ manifiesta su pesar por el homicidio, pero recela de las acusaciones sobre falta de coordinación de los juzgados.

Desde que este lunes se conociera que el progenitor tenía una orden de alejamiento por malos tratos y que pese a ello, el juzgado de lo civil había autorizado el régimen de visitas, se han sucedido las críticas por fallos de coordinación entre órganos de lo Civil y lo Penal, se ha apuntado a “errores” de procedimiento y se han cuestionado los juicios rápidos para casos de violencia de género. La Sala de Gobierno de los jueces valencianos reclama mayor cautela en las críticas al modelo judicial, considerando que trasladar la idea de que el sistema falla es un riesgo para las víctimas. “Si trasladamos la idea de falta de coordinación institucional se acentuará la sensación de desamparo por parte de las víctimas de esta terrible lacra que merecen una respuesta sólida y efectiva del Estado”, apunta el documento aprobado por unanimidad este miércoles, en el que los jueces recuerdan que “el riesgo cero no existe”.

Pese a que el organismo asume que “la crítica ha de servir para no cejar en el propósito de perfeccionar el sistema de protección”, el organismo reitera que en el parricidio “solo hay un culpable: el agresor” y reitera su apoyo a los magistrados que trabajan en el ámbito de la violencia de género. “Hablar de fallos o de errores del sistema es una simplificación que hace mucho daño. Es cierto que el sistema no es infalible. Pero los jueces de esta Comunidad, los fiscales, los policías, los guardias civiles, los psicólogos, los forenses…todos, salvan miles de vidas de mujeres y niños. Ése es el mensaje que debemos trasladar a la sociedad. Lo contrario erosionará la confianza de las víctimas en el sistema. Y eso no se lo puede permitir la Justicia, pero sobre todo, no se lo puede permitir ninguna víctima”, concluye el comunicado.