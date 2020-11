El PP de Castelló vincula el nuevo centro logístico de Amazon en Onda a la bajada de impuestos municipales

Una parcela de 200.000 metros cuadrados en Onda, una localidad castellonense de la comarca de la Plana Baixa con 24.859 habitantes, albergará el nuevo centro logístico de la multinacional Amazon. El Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, no puede confirmar la decisión definitiva de la multinacional debido a las condiciones de confidencialidad impuestas aunque fuentes municipales dan por hecho que será así. "Amazon no ha hecho ningún anuncio al respecto y, por tanto, no tiene nada que comentar" responde por correo electrónico una portavoz en España de la multinacional de Jeff Bezos.

La decisión de Amazon, adelantada por el periódico Mediterráneo, convertirá a Onda en uno de los principales centros logísticos que la multinacional mantiene en España. Las comarcas castellonenses son un punto de referencia estratégico para la logística de Amazon, al estar situado en la costa mediterránea, cerca de los puertos de Castelló, Sagunto y València y de los aeropuertos de Castelló y València.

El proyecto prevé la creación de un millar de puestos de trabajo, aunque el anuncio oficial aún puede tardar un tiempo. Localidades castellonenses como Almenara, Nules, Orpesa, Torreblanca, Vinaròs, l’Alcora o Almassora se habían postulado en los últimos días para acoger el centro logístico de la multinacional.

La pugna por el centro logístico abrió una suerte de competición entre municipios de la provincia para postularse como anfitriones de la multinacional propiedad de Jeff Bezos. Así, los populares de Torreblanca pedían esta semana a la alcaldesa socialista que se convocara la comisión de urbanismo de la localidad para "analizar la posibilidad de que la localidad ofreciese terrenos para Amazon". La nueva instalación de Amazon, que se suma a los más de 175 centros logísticos que la multinacional mantiene en el mundo, se instalará en una gigantesca parcela del polígono Sur-13, junto al Camí Fondo, de Onda.

El presidente del Partido Popular de Castellón, Miguel Barrachina, ha celebrado la decisión de Amazon, a pesar de que aún no está confirmada oficialmente, y ha explicado la elección de Onda por la política del PP de bajada de impuestos municipales. “El modelo del Partido Popular de bajada de impuestos, menos burocracia y gestión eficaz siempre trae consigo un éxito económico y, sobre todo, creación de empleo”, ha dicho. Barrachina también ha dado la enhorabuena a la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, y ha destacado que se trata de "una buena noticia para toda la provincia”.

La decisión de Amazon ha sido celebrada por ayuntamientos gobernados por partidos de signo contrario. El alcalde socialista de Vila-real, José Benlloch, ha felicitado a su homóloga de Onda. Benlloch asegura que la decisión de Amazon "constituye una excelente oportunidad para todos y todas" y que "las sinergias y oportunidades que generará serán importantes para el progreso de nuestra provincia". "Vivimos en un mundo tremendamente competitivo y globalizado, en el que es absurdo competir de forma desleal entre territorios vecinos; es mucho más inteligente competir juntos con el mundo", apostilla el alcalde de Vila-real.