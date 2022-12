El PP de Murcia reclama un AVE directo que no pare en Elche y Orihuela, y Mazón lo usa para atacar a Pedro Sánchez

El PP quiere un AVE 'limpio' entre Madrid y Murcia, sin paradas que anquilosan la conexión como las de Orihuela y Elche. Así lo han manifestado dirigentes del partido de ambos territorios como el propio presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y también el vicesecretario de Organización del PP nacional, Miguel Tellado.

“A lo mejor no sería descartable decir que si apostamos por la Alta Velocidad no puede parar en Orihuela, no puede parar en Elche, porque claro, si tenemos paradas cada 50 Km ya no es Alta Velocidad”, afirmaba el jefe del ejecutivo murciano en la cena de Navidad del partido, mientras que Tellado -presente en el mismo acto- criticaba que “presentar el AVE como Alta Velocidad es tratar a los ciudadanos de la Región de Murcia como españoles de segunda porque no es Alta Velocidad”.

Estas declaraciones se han producido días antes de que este próximo lunes se inaugure la conexión de Alta Velocidad entre Madrid y Murcia, un recorrido que se ofrece con una duración de 3 horas y 25 minutos, y con paradas en las dos ciudades alicantinas.

Ante estas manifestaciones el presidente del PPCV y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha querido enfocarlas como una crítica al Gobierno Central afirmando que “no vamos a caer en la trampa de Pedro Sánchez de pelearnos por las miserias que nos deja Pedro Sánchez. Reivindicamos conexiones dignas para Murcia y Alicante, en eso estamos de acuerdo López Miras y yo”.

Sobre la supresión de las paradas en Elche y Orihuela Mazón ha asegurado que López Miras “no ha dicho eso”, sino que “lo que él quiere es que el AVE entre Murcia y Madrid dure lo menos posible” y eso le “parece muy bien”. “Quiero que Elche y Orihuela tengan AVE”, ha defendido, lo que a su juicio pasa por un aumento de frecuencias.

“Estamos de acuerdo en reclamar conjuntamente más frecuencias con Murcia y también con Orihuela y Elche, no se trata de suprimirlas”, ha abundado, para lo que ha urgido al Gobierno a duplicar las frecuencias programadas.

Críticas de los alcaldes

Ante estas peticiones han reaccionado inmediatamente los alcaldes de Elche y de Orihuela, precisamente ciudades gobernadas por los socialistas.

El alcalde de Elche, Carlos González, ha reclamado al presidente de Murcia una “rectificación inmediata”, y ha manifestado que “son unas declaraciones que carecen de sentido, son una insensatez. Todos somos conscientes de que el AVE no conecta ningún territorio directamente, sino que hay paradas intermedias y es normal que la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana esté conectada por Alta Velocidad y que la línea Madrid Murcia tenga una parada intermedia en Elche”,

Por su parte la alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, considera las manifestaciones un “desprecio” y un “intento de ningunear a municipios tan importantes como son los municipios de Elche y Orihuela. Está dejando claro que lo único que le interesa es la crítica fácil, partidista y sin ningún tipo de lógica hacia el gobierno que preside el Sr. Sánchez”. Por otro lado ha reclamado al presidente del PPCV y presidente de la Diputación de Alicante que “sea consciente del error que ha cometido intentando justificar lo que ha dicho el Sr. López Miras” y apela que “se retracte de lo que ha dicho, que retire ese apoyo que ha dicho darle al presidente de la Región de Murcia por entender lo que quiera”.

También ha reaccionado la Generalitat Valenciana a través de la consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Rebeca Torró, quien ha acusado a los 'populares' de “estar divididos” y “atacar a los alicantinos”. “Si pretenden continuar con el modelo radial y caduco tan propio de la derecha, que tengan claro que nos tendrá enfrente”, ha añadido.