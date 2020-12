Puig advierte sobre la Nochevieja: "Nos estamos jugando mucho, un día no es un día: puede ser el último"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha lanzado de nuevo este jueves un aviso sobre las posibles celebraciones de la Nochevieja, alertando de que "nos estamos jugando mucho, un día no es un día" sino que puede ser "el último" y ha avisado de que los primeros días de enero, tras las fiestas, serán de "intenso estrés sanitario" y "tenemos que estar preparados".

"Ahí estamos trabajando" ha dicho Puig en una entrevista en la cadena SER recogida por Europa Press, en la que no ha concretado si habrá restricciones más duras para la Comunitat Valenciana, la única en estas fechas que mantiene el cierre perimetral, como un posible confinamiento. Al respecto, el president ha abogado por "ver la mejor respuesta y no se puede descartar nada" pero ha incidido en que lo primero es cumplir con las restricciones que ya están en marcha.

En esta línea, considera que "anunciar permanentemente de manera compulsiva" medidas sin que se estén cumpliendo las previas adoptadas "no tiene sentido" y ha hecho hincapié en que lo fundamental es todas las restricciones en hostelería, circulación de personas, sanitarias y de movilidad se cumplan.

El president ha valorado que hay un cumplimiento "muy importante" por parte de la población pero también ha avisado que si un 15 o un 20 por ciento de ciudadanos no las cumplen, "es definitorio de una caída enorme en una situación extrema".

Preguntado por si los expertos le han explicado las razones del aumento de casos y de la negativa evolución de la pandemia pese a las medidas en vigor, Puig ha admitido que es que aún no se sabe el comportamiento de la pandemia y ha hecho notar que "en muchos aspectos no es cuestión de una comunidad autónoma ni de un país" ya que se está comprobando cómo están otras zonas de Europa y el mundo.

En este caso, ha dicho que se debe "partir de la humildad" porque "no sabemos aun muchas de las derivadas de la pandemia y sobre todo no hay recetario". En todo caso, ha admitido que las restricciones "en muchos casos tienen resultados que no son los esperados" pero "estamos en una situación muy difícil".

"Tercera ola o segunda bis"

"No sé si es la tercera ola o la segunda bis, pero la situación es muy complicada", ha dicho, y la ha resumido en una frase que escuchó hace algún tiempo atribuida a un virólogo: "El virus más tonto es más listo que el mejor que nosotros". "Alguna cosa estamos haciendo mal, no estamos luchando de la manera que pensábamos que podíamos superar esta pandemia", ha admitido, para volver a "suplicar" a los ciudadanos que hagan un "ejercicio de responsabilidad porque no va a haber un policía detrás de cada uno de ellos".

En este contexto, ha insistido en que en muchos ámbitos de confianza, familia o amistad se produce una relajación que acaba siendo letal". "Esto va de corresponsabilidad", ha dicho, lo que no significa que las instituciones decaigan la suya, "pero la pandemia es una causa común y depende de cada uno de nosotros. Si no estamos todos comprometidos en esa dirección, va a ser imposible", ha resumido.

Para Puig, "no podemos hacernos trampas al solitario" porque "el virus no solo circula por la noche" y si "pasamos de Nochevieja a 'Tardevieja', es igual". "No puede haber fiestas; no es momento", ha concluido y ha subrayado que "los buenos sentimientos que avalan estas fiestas tienen que ser más importantes que su concreción festiva".