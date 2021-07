La quinta ola pone en jaque la atención primaria valenciana: citas a 20 días y 15 consultas más por médico cada jornada

"He llamado al centro de salud de Castellar-Oliveral porque tengo una lesión en la rodilla y me han dado cita para dentro de 20 días porque, según me han comentado, por las vacaciones tan solo hay dos médicos para una población adscrita al centro de unos 6.000 habitantes; soy consciente de la magnitud de la pandemia, pero me parecen plazos fuera de lugar".

Así de indignada se muestra M. A. A., vecina de la pedanía de València, ante la exagerada demora para poder ser reconocida por el médico de cabecera con el objetivo de ser derivada al traumatólogo para tratarse de una lesión que le ha obligado a depender de las muletas y a depender de sus familiares para poder asistir al trabajo.

Su caso no es ni mucho menos excepcional. La magnitud de la quinta ola de momento no ha saturado la atención hospitalaria, pero sí ha puesto en jaque los centros de salud, que se ven desbordados al tener que realizar el rastreo de los casos positivos detectados, en algunos casos con menos medios humanos de los que tenían hasta el mes de abril, cuando la Comunitat Valenciana estaba en riesgo bajo y se prorrogaron 6.053 contratos de los 9.000 de refuerzo.

Sin ir más lejos, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, reconoció este lunes en la sesión de control de las Corts que en atencion primaria sube el porcentaje de personas que son atendidas y diagnosticadas en los centros de salud con sintomatología leve, ya que "mientras a finales de junio se situaba en torno al 20%, ahora es del 56%".

Por este motivo, Montón anunció que, además de los 7.300 nuevos contratos del Plan de vacaciones y de refuerzo de verano, de los cuales aproximadamente 2.000 se destinan a los centros de Atención Primaria, está prevista la inmediata incorporación de 450 rastreadores para reforzar el seguimiento de los contagios de coronavirus desde los ambulatorios, que suman a los 1.650 rastreadores que hay en la actualidad.

El portavoz del Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana, José Manuel Peris, confirma a elDiario.es que la actual situación es preocupante y urge a la Conselleria de Sanidad a incorporar a más personal de refuerzo y a los 450 rastreadores anunciados.

Según explica, "por el perfil de los contagios que hay actualmente, la mayoría gente joven que aún no se ha vacunado, cuesta mucho más realizar las labores de rastreo por la cantidad de personas con las que se relacionan y a las que hay que llamar, una labor muy costosa y que lleva mucho tiempo".

Y es que, la franja de entre 20 y 29 años es la más afectada con una incidencia acumulada de 1.519 casos por cada 100.000 habitantes, seguido por el grupo de 12 a 19 años con 1.324 casos por cada 100.000 habitantes.

Según Peris, "si lo normal es dar citas a los pacientes a dos o tres días vista, ahora se está dado para entre 10 y 20 días debido, por un lado, a que gran parte del personal se dedica a las labores de detección y rastreo, y por otro a que en algunos centros no se han cubierto todas las ausencias por vacaciones".

También por este motivo, "si lo normal es que cada médico atienda a unos 40 pacientes al día, ahora se está llegando a entre 55 y 60, cuando lo recomendable para prestar una correcta atención sería entre 28 y 30 consultas diarias".

En la misma línea, el sindicato CSIF advirtió este lunes del "colapso" en los centros de Atención Primaria por «las dificultades que están sufriendo los usuarios para ser atendidos en los centros de salud y consultorios debido a la falta de personal», y con citas previas presenciales para dentro de dos semanas.

El sindicato reclamó un aumento urgente de plantillas, al tiempo que ha asegurado que ha "venido avisando" de la situación por el "exiguo refuerzo estival y por el incremento de consultas y test debido a la pandemia".