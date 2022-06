Rodríguez-Piñero: “La universidad, la empresa y la política deben colaborar para convertir a la UE en referente y alternativa a China y EEUU en Inteligencia Artificial”

“La empresa, la universidad y la política deben colaborar para convertir a la Unión Europea en referente y alternativa mundial a China y EEUU en Inteligencia Artificial”. Esta es una de las conclusiones a la que se ha llegado en la jornada celebrada en la Universidad de Alicante La política de inteligencia artificial en la UE, un pilar para la modernización de la economía valenciana, y que ha organizado el grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, donde está integrado el PSPV-PSOE. Todos los expertos que han asistido han defendido que la colaboración público-privada “es clave para no perder el tren de la transformación digital”.

“Hoy es un día para hablar de universidad, de empresa y de política. Porque la empresa, la universidad y la política, es decir, la colaboración público-privada, deben colaborar para convertir a la Unión Europea en referente y alternativa mundial a China y EEUU en este proceso hiperacelerado de digitalización”, ha explicado la eurodiputada del PSPV-PSOE, Inmaculada Rodrñiguez-Piñero. Para la eurodiputada, la Unión Europea debe “ser la locomotora de ese tren que ya ha partido para no convertirnos en meros compradores de tecnología”.

Según ha apuntado Rodríguez-Piñero, la transformación digital de nuestra economía “es uno de los objetivos prioritarios de la Comisión de Ursula von de Leyen, del Gobierno de Pedro Sánchez y del presidente de la Generalitat Ximo Puig”. “Como no podía ser de otra manera, los socialistas europeos no podíamos haber elegido otra ciudad que no fuera Alicante para organizar esta jornada que ha reflexionado sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial a nuestros sectores empresariales”, ha añadido.

La jornada ha sido inaugurada por Nuria Oliver, directora de la Fundación Ellis y académica de la Real Academia de Ingeniería. “No vamos a poder sobrevivir a los grandes retos sin Inteligencia Artificial. Pero también aviso, debemos trabajar para que esa tecnología sea positiva para la sociedad. Para ello, la colaboración público-privada es fundamental”, ha explicado Oliver. La científica ha aprovechado para presentar al público la Fundación Ellis, con sede en Alicante y cuyo objetivo “es atraer talento”.

La directora general de Análisis y Políticas Públicas, Ana Berenguer, ha explicado al auditorio y a la Comisión Europea la estrategia de la Generalitat para la Inteligencia Artificial. “La colaboración de los investigadores con el Gobierno valenciano es fundamental para marcar el camino correcto al que tenemos que ir en innovación. Otro punto importante de la estrategia es que incluye un factor tan importante como la integración”, ha asegurado.

Irina Orssich, experta de la Comisión Europea, ha explicado todas las medidas que se han tomado y las inversiones que se dedicarán al impulso y el compromiso con la Inteligencia Artificial. Hasta 1.000 millones de euros al año se movilizarán en este sentido, además de la posibilidad de dedicar fondos Next Generation a este sector.

Del encuentro ha salido el compromiso de que la Generalitat realice una misión a Bruselas para reunirse con la Comisión Europea y explicar todas las potencialidades que tiene la estrategia valenciana para la Inteligencian Artificial. “La colaboración pública-pública también es clave para poder coordinarnos y aprovechar las sinergias”, ha afirmado Luis Moreno, uno de los expertos de la jornada y coautor de Europa frente a EEUU y China. Prevenir el declive en la era de la Inteligencia Artificial.

Por último, Patricia Blanquer, diputada en el Congreso y secretaria de Industria y Comercio de la Ejecutiva Federal del PSOE, ha mantenido que desde 2019 la UE tiene un liderazgo, sobre todo tras la pandemia, en crecimiento de innovación en Inteligencia Artificial. “España ha pasado del puesto decimocuarto al noveno en proyección en este sector”, ha revelado Blanquer, quien también ha asegurado que el 7 % de las empresas españolas en la actualidad trabajan con IA.