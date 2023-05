Rosa Pérez Garijo: “Cualquier persona a la que importe la democracia debe estar preocupada por que vuelva a ganar el PP”

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, Rosa Pérez Garijo (València, 1972), afronta las próximas elecciones autonómicas con la vista puesta en consolidar el espacio compartido entre Unides Podem y Esquerra Unida como una de las tres patas del Gobierno del Pacte del Botànic. Jurista y profesora asociada de la Universitat de València, Pérez Garijo ha pilotado las políticas de memoria histórica del Ejecutivo autonómico con la prioridad de impulsar las exhumaciones de las fosas de la represión franquista y avanzar en materia de transparencia y participación.

En esta entrevista con elDiario.es, la candidata junto a Héctor Illueca del espacio de confluencia conformado por Unides Podem y Esquerra Unida, advierte: “Que exista un auge de la extrema derecha en un país con todo el pasado que tenemos, después de 40 años de dictadura, es muy peligroso”. La dirigente lo atribuye a “las políticas de desmemoria que se han hecho en este país” y al “desconocimiento de la historia tan negra y tan oscura” y ha tratado de impulsar desde el Ejecutivo autonómico las políticas de memoria y la participación pública como elemento fundamental contra la desafección.

¿Está satisfecha con su gestión?

Estoy bastante contenta y creo que hay determinadas cuestiones que me hubiera gustado que hubieran salido más rápidamente pero, evidentemente, muchas veces toda la burocracia de la Administración hace que el proceso sea lento. Tenemos en marcha ya el Mausoleo de Paterna y también el Instituto de la Memoria Democrática en Alicante. Sobre las fosas, ese objetivo que marqué al inicio de la legislatura de un País Valenciano libre de fosas, que parecía utópico, ya casi estamos más cerca de la realidad. O en Cooperación, que en estos momentos somos la comunidad autónoma que más presupuesto destina. Cuando yo llegué se destinaban 32 millones de euros y, en estos momentos, en los últimos presupuestas, son casi 72 millones. O en Transparencia, que somos el número uno de las administraciones autonómicas; somos el Gobierno autonómico más transparente.

Pero, es más, en los informes de calidad democrática que se hacen a nivel europeo, hemos pasado en 2017 de ser el número 14 a ser en 2022 el número seis. Y, en Participación, hemos hecho lo que jamás se había hecho: los primeros presupuestos autonómicos a nivel de todo el Estado español o esa ley de participación que es totalmente pionera y que es un cambio de paradigma. Siempre hemos defendido una democracia que fuera más allá de votar cada cuatro años y creo que es una ley que blinda estas cuestiones con herramientas como la página web GVA Participa. Ahora bien, ¿que me hubiera gustado hacer más? Claro, me hubiera gustado hacer mucho más.

Las condiciones de vida de los valencianos y las valencianas son infinitamente mejores ahora que hace ocho años

¿Está satisfecha con estos cuatro años de coalición del Botànic?

Es evidente que, además, ha sido una legislatura muy difícil. Hemos tenido que gestionar una DANA, una Gloria, los incendios, la pandemia o la inflación y eso ha marcado muchas veces la agenda, como no podía ser de otra manera. Pero creo que aun así se ha demostrado que se ha avanzado mucho. Creo que es importante no olvidar qué fue el País Valenciano durante 20 años y lo que ha supuesto, ya no el primer Gobierno del Botànic, sino el segundo en avanzar en derechos, en libertades, en políticas sociales. Determinadas cuestiones que hubieran sido impensables hace ocho años, hoy son realidades. Yo creo que las condiciones de vida de los valencianos y las valencianas son infinitamente mejores ahora que hace ocho años y ahí hay datos objetivos que lo demuestran, como el paro, que es prácticamente la mitad, o los datos a nivel de dependencia o el parque público de vivienda que, solamente en esta legislatura, se ha aumentado en 12.000 viviendas.

¿Haría cambios en la estructura del Botànic?

Evidentemente, yo aspiro a un Botànic con una correlación de fuerzas diferente donde la formación que yo represento, Unides Podem-Esquerra Unida, tenga más fuerza. Yo creo que, evidentemente, eso es una aspiración que pueden tener las diferentes fuerzas políticas del Botànic.

Parte de su gestión se ha centrado en la participación. Ha puesto en marcha propuestas como el proyecto piloto de presupuestos participativos. ¿Por qué ese énfasis? ¿Qué más le gustaría impulsar?

Siempre hemos defendido que la democracia ha de ser algo más que ir a votar cada cuatro años y más, si cabe, en momentos como este en que, siempre lo digo, desgraciadamente existe una desafección muy grande por parte de la ciudadanía hacia las instituciones, con un discurso dirigido desde determinadas opciones políticas que quiere hacer creer que todos los políticos son iguales. Es importante que haya una identificación entre la ciudadanía y sus instituciones. El mejor antídoto para ello es la transparencia, que todo el mundo sepa qué está haciendo su Gobierno.

El mejor antídoto contra la desafección política es la transparencia, que todo el mundo sepa qué está haciendo su Gobierno

Es decir, nosotros no solamente es que pongamos a disposición de los valencianos y las valencianas toda la información, sino que queremos que la gente quiera saber. Porque, entre otras cosas, si la gente quiere saber, no la podrán engañar y no se podrá decir que todos los políticos son iguales. Y la segunda pieza para ese antídoto contra esa desafección es, evidentemente, la participación. No solo que la gente sepa lo que estamos haciendo, sino que pueda incidir. Y por eso han sido cuatro años de poner en marcha herramientas con las que los valencianos y las valencianas pudieran incidir, con esa plataforma GVA Participa, donde cualquier persona puede lanzar una iniciativa o puede presentar alegaciones a una normativa que se plantee desde la Generalitat.

Los presupuestos son una herramienta fundamental para desarrollar la política y la ciudadanía puede decidir dónde destina el dinero su Gobierno. Creo que es una propuesta importante que, además, hemos liderado. No es casualidad que la ley de participación se haya hecho a final de legislatura. Se tuvo un debate sobre eso y se analizó mucho si la ley se debería hacer al principio de la legislatura o al final. Queríamos poner determinados mecanismos en marcha para poder después blindarlos con la ley. Es el caso de los presupuestos participativos.

Como consellera de Calidad Democrática ha tenido que confrontar con la derecha y la extrema derecha en el Parlamento. ¿Le preocupa un crecimiento de estos grupos?

A cualquier persona que defienda la democracia le debe de preocupar. Por tanto, me preocupa como ciudadana y, evidentemente, como persona responsable de esa materia. Que exista un auge de la extrema derecha en un país con todo el pasado que tenemos, después de 40 años de dictadura, es muy peligroso. Creo que, además, esto es el resultado de la ausencia de políticas de memoria. Las políticas de desmemoria que se han hecho en este país y de desconocimiento de la historia tan negra y tan oscura, han hecho que en estos momentos tengamos la extrema derecha que siempre utiliza la democracia para sus intereses y para destrozarla.

Hace falta mucho énfasis en hacer políticas de memoria, justicia y reparación

La mejor solución es que haya un conocimiento de lo que ha pasado en este país y que combatamos todos aquellos que defendemos la democracia a la extrema derecha. Siempre digo que no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Como dice ese conocida cita, todo pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Creo que hace falta mucho énfasis en que se sepa lo que ha pasado y en hacer políticas de memoria, justicia y reparación. También como garantía de no repetición.

Esquerra Unida se presenta a las municipales y autonómicas bajo varias fórmulas: en solitario en algunos municipios, con Podem en las Corts Valencianes y grandes capitales, también con Compromís en algún municipio... ¿Por qué?

Esquerra Unida ha demostrado, a lo largo de sus 37 años de historia, que somos los que hemos defendido y hemos practicado la unidad de la izquierda. Siempre hemos buscado alianzas con otras fuerzas políticas más allá de cálculos electorales que nos interesaran. Siempre hemos mirado esas alianzas en función de lo que le interesaba a la ciudadanía. En esa línea hemos intentado las máximas alianzas posibles con el mayor número de fuerzas posibles. Lo hemos defendido hace un año, hace cuatro años y lo hemos practicado. Siempre respetando la autonomía municipal que tienen los colectivos. Cada uno, en función de su realidad, ha podido llegar a acuerdos más amplios o menos amplios o en algunos casos en solitario, porque es verdad que a veces solo estamos nosotros con fuerza en un municipio. Evidentemente, el objetivo es transformar las políticas.

Hemos intentado las máximas alianzas posibles con el mayor número de fuerzas posibles

Pasadas las primarias que la ratificaron como líder dimitieron varios cargos de su ejecutiva. ¿Cómo de unida está Esquerra Unida?

Esquerra Unida dio un resultado muy claro en las primarias, un porcentaje que no se había dado en muchísimo tiempo, de más del 70%. Esquerra Unida es una fuerza que siempre nos hemos caracterizado por las decisiones colectivas que se toman en la organización. Evidentemente, si alguna persona en un momento determinado no está de acuerdo con estas decisiones colectivas, pues cada uno es libre. Yo estoy pendiente de lo que tocaba estar pendiente. El último año ha sido decisivo para Esquerra Unida por todos esos procesos de alianzas, precisamente, y de marcar el futuro político de nuestra organización como instrumento, que es de transformación de la sociedad. Por lo tanto, he estado centrada en lo que tenía que estar centrada y en mi gestión en la conselleria.

Esta campaña se ha visto impregnada de un cierto fenómeno de estatalización, tanto por los temas como por las alianzas a nivel nacional. ¿Cómo lo ha percibido?

Lo he percibido, pero quiero pensar que no afecta. Creo que estamos a punto de abordar unas elecciones autonómicas, en clave valenciana, en las que lo que cuenta es ver qué es lo que se ha hecho en el País Valenciano en los últimos cuatro años. Hay una cuestión clave: este Gobierno siempre ha defendido los intereses valencianos frente a cualquier agravio, aunque viniera del Gobierno central, y lo hemos demostrado. A nivel municipal hemos de centrarnos en nuestros municipios, intentar que los ayuntamientos tengan las máximas competencias posibles.

Volviendo a la política de memoria histórica, el hecho de abrir las fosas, que tiene un componente humanitario... ¿Cómo lo ha vivido?¿Se podría haber ido más allá?

Desde el punto de vista personal lo he vivido como un privilegio. Siempre he defendido las políticas de memoria, justicia y reparación frente a gobiernos que hacían caso omiso y se jactaban de invertir cero euros. Vivir ese momento con las familias, ser testigo de la emoción cuando se abre una fosa y se recuperan los restos de los familiares es algo que me quedo para mí para siempre. Con la vergüenza muchas veces de que te den las gracias porque simplemente estás haciendo tu trabajo. Esto viene de décadas en las que la administración ha dado la espalda. Nunca me cansaré de pedir disculpas a las familias por todos los años en los que que han sido ninguneados, cuando querían algo tan digno como recuperar los restos. Los objetivos que nos hemos marcado han sido ambiciosos y ojalá tuviera otros cuatro años para finalizar muchas cuestiones; creo que pude empezar a hacerlo en la Diputación de Valencia, entre 2015 y 2019, con todas las limitaciones que tiene, y ahora hemos podido extenderlo.

Hemos puesto en marcha el banco de ADN, que es muy importante porque centraliza todas las muestras y además permite, con los avances genéticos, que pueda haber más identificaciones. Por lo tanto, ese era otro paso más. Y luego, por ejemplo, también el tema del mausoleo del Memorial de Paterna. Creo que nos hacen falta espacios donde puedan los restos ser identificados, puedan estar depositados para siempre, también con un centro de interpretación. Es importante que llevemos a los jóvenes al memorial de Paterna para que sepan lo que pasa en este país.

Usted aportó las primeras denuncias del caso Taula. En el procedimiento la han acusado de ruptura de la custodia, de haber pactado con el exsuegro del yonki del dinero... ¿Cómo lo ha vivido?

Las enmarco dentro del derecho a la defensa de personas que están acusadas. Ellos pueden decir lo que quieran, están en el banquillo de acusados y además tienen derecho a no decir la verdad. Yo acudí a declarar en su momento como testigo e insisto mucho en que no solamente presentamos diez horas de grabación, sino muchísima documentación que sustentaba esas grabaciones y más documentación que tampoco tenía que ver con las grabaciones; fueron un total de siete denuncias. Hicimos un trabajo impoluto que ha sido fundamental para todos esos procedimientos abiertos. Espero que aquellos que expoliaron nuestras arcas públicas sean condenados. A partir de ahí, lo que ellos puedan decir en su legítimo derecho a la defensa y que no es cierto... entra dentro de que son personas a las que les piden muchos años y que evidentemente alguno ya nos ha demostrado que un día pueden decir una cosa y al día siguiente la contraria.

Usted ha visto lo que es una mayoría absoluta del PP y ha denunciado algunos de sus casos de corrupción. ¿Le preocupa que el partido pueda volver a gobernar?

Cualquier persona a la que importen la democracia, los derechos sociales, las condiciones dignas de vida de los valencianos y valencianas, debe estar preocupada por que vuelva a ganar el Partido Popular. Además no debemos olvidar que no gobernarían solos sino con Vox. No podemos olvidar lo que fueron los 20 años de Partido Popular, cómo nos pusieron en el mapa de la corrupción, cómo se expoliaron nuestras arcas públicas para llenar sus bolsillos y los de sus amigos. Hemos de tener claro que jamás hemos de dar los derechos por consolidados ni todos los avances sociales por consolidados, porque la historia ya nos ha demostrado, desgraciadamente, que se puede ir para atrás. Y en estos momentos, aquí las opciones son muy claras: o se sigue avanzando en derechos y se siguen mejorando las condiciones de vida de los valencianos y las valencianas, o la otra opción sería volver, no a lo que tuvimos hace 20 años, sino muchísimo peor.