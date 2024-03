🎙️Original i còpia 5

En aquest episodi del podcast reprenem un dels formats favorits de la nostra comunitat sampleopolítica: l’original i còpia; en aquesta ocasió, arrodonit en el número 5. Vos assegure que la seua preparació ha sigut un veritable mal de cap per l’ingent material amb el què comptàvem. No obstant això, jo personalment tenia tantes ganes com vosaltres de retornar a aquest format que consisteix en escoltar cançons originals, que solen ser clàssics atemporals, seguides d’una versió, normalment de caràcter electrònic.

Com sempre, en aquesta ocasió vos porte les millors covers de temes i d’autors absolutament top, algunes rareses, anècdotes i curiositats. I per damunt de tot, amor per la música sense etiquetes. Entre altres, sonaran en aquest Sampleòpolis cançons de The Beatles, Wings, Pixies, Nirvana, Kortatu, Esplendor Geométrico o New Order.

Abans que entreu en matèria, vull demanar-vos que vos reserveu l’1 de juny de 2024. Aniré donant-vos informació d’aquesta data que heu d’assenyalar-vos amb marcador en el calendari.

I ara sí, premeu play i gaudiu de l'Original i Còpia 5.

Tracklist Sampleòpolis T4E07 “Original i còpia 5”

00. [Sintonia] M.I.A. - Pull up the people [Arular, XL Recordings, 2005]

01. The Beatles - Strawberry Fields Forever [Parlophone, 1967]

02. Candy Flip - Strawberry Fields Forever [Madstock…The Continuing Adventures of Bubblecar Fish, Debut Records, 1990]

03. Mark James - Suspicious minds [Scepter Records, 1968]

04. Miss Kittin and the hacker - Suspicious minds [Two, Nobody's Bizzness, 2009]

05. Carlton and the Shoes - Love me forever [Love Me Forever, Studio One, 1968]

06. Superpitcher - Love me forever [Here Comes Love, Kompakt, 2004]

07. Roy Budd - Get Carter Theme (Get Carter (Original Soundtrack), 1971)

08. Stereolab - Theme from Get Carter [Aluminum Tunes, Duophonic Records, 1996]

09. Pink Floyd - Breathe [The Dark Side of the Moon, Capitol, 1973)

10. Open door - Breathe [What's Behind Door #1, Sole Music, 2002]

11. Wings - Let ‘Em In [Wings at the Speed of Sound, MPL Communications, 1976]

12. Justus Köhncke - Let ‘Em In [Spiralen Der Erinnerung, iCi Records, 1999]

13. Siouxsie And The Banshees - Hong Kong Garden [The Scream, Polydor, 1978]

14. Uffie - Hong Kong garden [Sex Dreams and Denim Jeans, Ed Banger, 2010]

15. Esplendor Geométrico - Moscú está Helado [Fix Planet, Ata Tak, 1981]

16. Cloide (feat. Natalia Okuneva) - Moskva Zamorozhena [El Señor Guindilla Records, 2022]

17. Kortatu - Zu atrapatu arte [Aizkolari, Oihuka, 1985]

18. Verde Prato - Zu atrapatu arte [Euskal Pop Erradikala, Plan B, 2022]

19. New Order - Bizarre Love Triangle [Brotherhood, Factory Records, 1986]

20. Sandra Monfort - Estrany Triangle Amorós [Estrany Triangle Amorós, Viasona, 2022]

21. Pixies - Hey [Doolittle, 4AD, 1989]

22. Nilüfer Yanya - Hey [Extraordinary Renditions, Deek Recordings, 2016]

23. Nirvana - Come as you are [Nevermind, DGC Records, 1991]

24. Yuna - Come as you are [Sad Covers 2022, UME - Global Clearing House, 2022]

25. Aphex Twin - Alberto Balsalm [..I Care Because You Do, Warp Records, 1995]

26. Taylor Haskins - Alberto Balsalm [Recombination, Nineteen-Eight Records, 2009]

27. Air - Playground love (2000) [The Virgin Suicides, Emperor Norton Records, 2000]

28. Someone - Playground love [Airspace (Air Cover EP), autoeditat, 2019]

29. Jay-Jay Johanson - On the radio [Antenna, BMG, 2002]

30. Italoconnection feat. Jaia Sowden - On the radio [autoeditat, 2023]

31. The Weeknd - Blinding Lights [After Hours, XO, 2021]

32. Twin - Cegada por la luz [Cegada por la luz, Hidden Track, 2023]