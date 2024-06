Sanidad pondrá en marcha la ampliación de las urgencias del hospital de Sant Joan de Alicante sin incrementar el personal

“¡Marciano, escucha, urgencias está en lucha!”. Este ha sido uno de los gritos de guerra del personal de Urgencias del hospital de Sant Joan de Alicante en la protesta que ha realizado este miércoles a las puertas del recinto que en cuestión de días estrenará la ampliación de las instalaciones sin que se haya contemplado el aumento de personal necesario.

Según han informado fuentes del sindicato de enfermería Satse y de UGT, la Conselleria de Sanidad les confirmó en una reunión que se celebró el pasado viernes que no se incorporarán los 13 profesionales comprometidos (anteriormente hablaron de 46) al no haberse incluido la petición en el programa informático que permite presupuestar el gasto: “Llevan meses engañándonos y poniendo excusas. Primero trataron de poner la excusa de que fue culpa del anterior Gobierno del Botánico pero la realidad es que los actuales presupuestos los han aprobado el PP y Vox y no se ha tenido en cuenta la necesidad de personal”, han explicado desde UGT.

Así, las obras de la ampliación de las urgencias están prácticamente terminadas a falta de detalles y de completar el mobiliario y se espera que se puedan recepcionar la semana que viene. La ampliación supondrá siete nuevas consultas médicas, un nuevo quirófano, una nueva sala de radiodiagnóstico, un nuevo puesto de triaje, una sala de espera adicional y 13 nuevas camas entre otras mejoras que no contarán con personal adicional para su buen uso.

“Hemos pedido que no abran las instalaciones hasta que no tengamos el personal necesario, pero no nos han hecho caso. Cuando vengan a inaugurarlo haremos otra protesta porque así no se puede dar una buena atención, máxime teniendo en cuenta que somos una zona de costa y la población se triplica, con el incremento asistencial que conlleva”, han afirmado desde UGT. Además, han añadido que se podría utilizar parte del aumento de personal aprobado para la ampliación de las urgencias del General de Alicante que no se va a contratar por ser “excesivo”, pero tampoco se ha aceptado esta solución.

El sindicato Satse, por su parte, ha comentado que “la decisión tomada por la Consellería de Sanidad de abrir de forma inminente la obra de ampliación de urgencias sin la dotación necesaria de personal prometido, va a suponer una catástrofe” y ha añadido: “No se puede olvidar que las urgencias de pediatría llevan soportando una importante falta de personal durante estos últimos 4 años, lo que obliga a que los niños y niñas que acuden a urgencias tengan que ser atendidos en la propia planta de hospitalización, no en el servicio de urgencias, sobrecargando al personal que atiende a los niños ingresados. Esto se traduce en una atención deficiente y de riesgo para los niños y para los profesionales, a pesar de los grandes esfuerzos que estos realizan”.

La Conselleria de Sanidad no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre los motivos por los que no se va a incrementar el personal en las urgencias tras la ampliación.