El sector de las artes escénicas reclama a Rovira una mesa de trabajo y más presupuesto y le insta a “no hacer oposición, sino política”

La asociación de empresas de artes escénicas Avetid ha reclamado al conseller de Cultura, José Antonio Rovira, que dote al sector de más presupuesto y constituya una mesa de trabajo para abordar las cuestiones de interés para estos profesionales. En este sentido, el colectivo asegura no sentirse escuchado ni defendido por el conseller, a quien insta a “hacer política y no oposición”.

Avetid ha dirigido una carta al titular de Educación, Cultura, Universidades y Empleo del Consell tras su comparecencia la semana pasada en las Corts Valencianes para dar a conocer las líneas de actuación de su departamento en cuanto a la cultura, un ámbito que ha entrado en sus competencias desde el mes de julio.

“Hemos tenido que esperar tres meses antes de tener ninguna presentación de su voluntad política. E interpretamos que su intervención trataba de reforzar las palabras del presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, en referencia a dar impulso en un nuevo plan estratégico de industrias culturales. Por lo que lamentamos que, en lugar de aprovechar el tiempo de palabra para hacer anuncios y propuestas de nuevas actuaciones, lo haya destinado mayoritariamente a la crítica del equipo de gobierno anterior”, expone Avetid.

Las empresas recuerdan a Rovira que “su tarea actual no es hacer oposición, sino política”. “Y esto quiere decir --abundan-- sentarse con el sector, escuchar sus propuestas, analizar las situaciones de partida, proyectar medidas para llegar a nuevos objetivos que, según sus propias palabras favorecen una cultura de ideas, crítica y sin imposiciones. Donde los creadores y el público sean protagonistas, tal como afirmó en la sede parlamentaría”.

Sin embargo, estas entidades no encuentran en el discurso de Rovira “ninguna idea ni plasmación de proyecto concreto y menos todavía ningún interés en reunirse con los representantes de las empresas, las compañías y salas de teatro privadas que conforman el tejido industrial al qué su jefe, el president Mazón, menciona”.

Avetid advierte que “este tejido industrial que dicen querer impulsar se encuentra en situación de parálisis mientras las bases reguladoras de las órdenes de ayuda al sector no se modifican”.

Y demanda de las administraciones un apoyo al sector cultural parecido al que puede recibir cualquier otra vertiente económica, como por ejemplo la agricultura, el automóvil o el transporte. “Pero dudamos que estos sectores sufran la incertidumbre de las artes escénicas en las que, a dos meses de acabar el año, todavía no han salido las resoluciones de la orden de ayudas anuales de 2024 destinadas al fomento de las artes escénicas, lo que demuestra una descoordinación total de los calendarios de trabajo”.

En cuanto a las órdenes de ayudas bienales a compañías, inciden en que esta convocatoria se han dejado fuera a 34 empresas, que suponen el 68% de las presentadas. “Muchas con sobrada experiencia y trayectoria, generadoras de numerosos puestos de trabajo, con importante proyección a los mercados nacionales e internacionales”, recalca Avetid, que considera esta circunstancia “una muestra de la necesaria modificación del modelo y la dotación de unas ayudas que, en realidad, ha dejado en vilo la supervivencia de muchas de estas empresas, destacadas compañías de la escena valenciana”.

Añaden que “lo mismo ocurre con el cambio de modelo del Circuito Cultural Valenciano, que se presentó sin ninguna conversación ni consenso previo con los profesionales y municipios afectados”. “Lo defendieron diciendo que llegaría además municipios y sería mucho más libre y ágil la contratación. Pero la realidad es que se ha menguado el número de pueblos participantes”.

Otro hecho, prosiguen, “es que no son 99 las acogidas, sino 72, menos que antes del cambio de modelo”. “Tampoco se han dinamizado las contrataciones, sino que se han frenado notablemente. Entre otros motivos, por la complicación burocrática que se ha impuesto. Y el sector rechaza la creación de un catálogo que cada municipio pueda consultar para elegir las propuestas culturales que quiere programar porque que implica una selección previa de la que no se nos han explicado los criterios ni quienes la va a llevar a cabo”, argumentan.

Otro “aspecto negativo” desde el punto de vista del sector es que ya no será necesario que el municipio cuente con un técnico de cultura encargado de la programación, esto abra la puerta al intrusismo y hace de la gestión cultural una mera tarea administrativa. Son solo algunos de los “inconvenientes” que Avetid detecta en un modelo que ha de “modificarse en consenso con los profesionales especializados, los municipios afectados y las compañías que podrían participar”.

Avetid resalta que está integrada por 47 compañías y 18 salas privadas, empresas del sector de las artes escénicas con “una amplia trayectoria autonómica, nacional e internacional”. “Hemos trabajado desde hace décadas con todo tipos de escala administrativa y de color político. Estamos dispuestos a aportar nuestra experiencia, el bagaje aprendido otros modelos autonómicos o estatales, la propia vivencia del trabajo en municipios de toda la Comunitat Valenciana”.

Triplicar la dotación actual

En este punto, señalan al conseller que, si verdaderamente quiere iniciar los trabajos para que hablar de cultura no sea solo hablar de la subvención de turno, sino de cómo incentivamos su crecimiento y autosuficiencia, “el primer paso es dotarla de un presupuesto digno”. Desde los colectivos profesionales se habla de la necesidad de triplicar la dotación actual.

“Lo que le pedimos es que deje de contradecir sus palabras con la realidad, con la verdadera situación económica de nuestra escena, que conocemos todos los trabajadores de la cultura de primera mano. Y que convoque un encuentro para romper los atascos que impiden una actividad ya no dinámica, ni siquiera regular al sector empresarial que es quien verdaderamente sostiene esa 'cultura de todos y para todos, sin hashtags', que dice querer estimular”, exponen.

“Si sinceramente usted y el presidente Mazón quieren crear un plan estratégico de industrias culturales, lo primero que tendrían que hacer es hablar con los sectores afectados. Y, desde las artes escénicas, Avetid reclama que pasen de las palabras a los hechos, unos hechos consensuados con los profesionales, con la patronal, con quienes luchan para sostener un tejido empresarial vivo, creativo y que aporta valor en las artes escénicas valencianas. Hasta que ese encuentro no se produzca y sea para constituir una verdadera mesa de trabajo, no para hacer una foto, las empresas de las artes escénicas valencianas no nos sentiremos escuchadas, defendidas, estimuladas ni valoradas por el gobierno autonómico”, concluyen.