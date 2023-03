Segundo acto del teatro de Camps en 'Gürtel': “Nadie pensó que Álvaro Pérez hiciera algo raro, ni Rajoy ni yo”

Más de lo mismo en la segunda ronda de declaración del acusado Francisco Camps, expresidente valenciano, en el marco del juicio de la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional. Si el miércoles el interrogatorio de Camps por parte de la fiscal anticorrupción fue un tira y afloja constante, por momentos desafiante, el diálogo de este jueves con su letrado, el penalista Pablo Delgado, ha sido un paseo en barca en el que el expresidente autonómico ha abundado en su estrategia de desligarse de la trama 'Gürtel' y de su amistad con el delegado de la red en Valencia, Álvaro Pérez 'El Bigotes', del que ha dicho que prácticamente era un señor que pasaba por allí. “Nadie pensó que estuviera haciendo algo raro, ni [Mariano] Rajoy ni yo”, ha dicho en referencia a El Bigotes.

'Nadie sabe nada': los subalternos de Camps se desentienden de los contratos con 'Gürtel' pese a las confesiones

Más

El acusado, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de dos años y medio de prisión por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración, ha vuelto a matizar su amistad con el delegado de la trama en Valencia y ha asegurado que tras la operación policial de la Audiencia Nacional en 2009, dirigida por el entonces juez Baltasar Garzón, bunquerizó la Generalitat Valenciana y cerró el paso a las empresas de la red corrupta.

El expresidente valenciano ha relatado, a preguntas de su abogado, que se trataba de una “situación muy complicada, perversa y extraña”. Aunque reconoce que Álvaro Pérez, con quien se intercambió numerosas expresiones de cariño en conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía (al menos ocho “te quiero” en dos llamadas navideñas, según le recordó la fiscal), se encargaba de los actos del PP valenciano, ha vuelto a responsabilizar a la dirección nacional del PP de adjudicar a la empresa de 'Gürtel' los trabajos.

De hecho, Camps ha negado que supiera de la existencia de una empresa llamada Orange Market hasta que estalló el “lío” y el “bullicio”, en referencia a la causa. “Han creado una gran mentira y nosotros tenemos que estar todos los días desmontando este relato tan absurdo”, ha lamentado el acusado.

Sobre su asistencia a la boda de Álvaro Pérez en Valencia, en la que el novio dedicó unas cariñosas palabras al entonces presidente autonómico, Camps ha dicho que acudió “como presidente del PP [valenciano]” y ha aclarado que sólo asistió al convite (y no a la ceremonia). “Comí con los de mi partido, no me introduje en el resto del banquete ni saludé a la gente. Salí y se acabó la presencia en ese banquete”, ha relatado.

“La más absoluta de las soledades políticas”

Francisco Camps también ha negado que ordenara a sus subordinados contratar a la trama 'Gürtel'. “Nunca he despachado con un director general o un secretario autonómico, los presidentes despachamos con nuestros miembros del Gobierno”, ha asegurado.

El expresidente valenciano ha sostenido que todos los funcionarios interrogados en varias instrucciones judiciales han negado haber recibido órdenes de contratar a determinadas empresas por parte de Camps. “El 80% de la administración valenciana fue preguntada si yo había dado una instrucción y lo más bonito es que ninguno de ellos en ninguna sede judicial han dicho que yo diese ninguna orden y eso me da mucha fuerza”, ha afirmado. Además, ha destacado que, tras su dimisión en 2009, “vivía en la más absoluta de las soledades políticas”.

Camps también ha acusado a los jefes de la trama 'Gürtel', que han llegado a un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, de manipular sus confesiones, que lo señalaban como anfitrión de la red en el Palau de la Generalitat Valenciana.