La semana del festival

Décimo aniversario

El gran encuentro ciudadano de elDiario.es se celebra en el corazón de València

Por una vez somos noticia nosotros. Ha empezado este jueves el festival del décimo aniversario de elDiario.es en València, un gran evento dedicado al periodismo independiente en el que se dan cita comunicadores, políticos, científicos, artistas e intelectuales de diversos ámbitos. Todas las actividades son gratuitas y se celebran en el escenario instalado en la Plaza del Ayuntamiento y en el Palau de les Comunicacions de València. Unas actividades que además son retransmitidas en directo por streaming en la web de elDiario.es.

Durante las tres jornadas del festival, directores de medios como Katherine Vine, de The Guardian, Maurizio Molinari, de La Repubblica, María O’Donnell de Play FM o Ignacio Escolar, de elDiario.es; políticos como la alcaldes de Barcelona, Ada Colau, y el alcalde de València, Joan Ribó; el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz o el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; científicas como Margarita del Val y María Blasco; divulgadoras como Elsa Punset; ensayistas como Mikki Kendall; o figuras internacionales como Jane Goodall o Noam Chomsky, participan en entrevistas, debates e intervenciones online.

Además de monólogos inspiradores a cargo de Bob Pop, el divulgador José Luis de Vicente y el activista antirracista Moha Gerehou, la parte lúdica de la convocatoria incluye la participación del Gran Wyoming, conciertos de Kiko Veneno y Ariel Rot, y de la valenciana Ley DJ, y la representación en el teatro Principal de Diario Vivo, un espectáculo que sube al escenario la historia de elDiario.es.

Ribó opta a un tercer mandato

El alcalde de València tira de Compromís tras el trauma por la dimisión de Oltra

La vida política depara a veces contrariedades, como la imputación judicial que llevó a la dimisión de Mónica Oltra de su cargo de vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Oltra acudió a declarar ante el juez que investiga si la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirigía desatendió a una menor tutelada víctima de abusos por los que fue condenado su exmarido. En la declaración, que duró casi ocho horas, Oltra reiteró que no ordenó ni intervino en la actuación de su departamento sobre el caso precisamente porque su exmarido estaba implicado. Está por ver el recorrido judicial del procedimiento, pero suelen ser largos.

Joan Ribó es, tal vez, en la coyuntura abierta por la dimisión de su líder, la figura de más peso político de Compromís. Y ha decidido tirar de la coalición hacia adelante al despejar finalmente la incógnita sobre su aspiración a un tercer mandato como alcalde de València. En la asamblea de la coalición valencianista de la ciudad de València, anunció que volverá a ser el candidato en las elecciones municipales de dentro de unos meses

“Lo que me importa y siempre me planteo como objetivo número uno es que la izquierda transformadora siga gobernando València. El objetivo número dos es sacar los mejores resultados para Compromís, evidentemente. Pero el objetivo número uno es este, no al revés”, aseguraba Ribó en una entrevista con elDiario.es en la que se mostró partidario del proyecto de Yolanda Díaz de Sumar para las elecciones generales.

Caso Alqueria

Juicio por los contratos de alta dirección en una empresa de la Diputación de Valencia

La contratación de altos cargos desde la empresa pública Divalterra está en el centro del denominado caso Alquería, que le costó el cargo a quien fue presidente de la Corporación provincial, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez. El juicio por prevaricación, malversación y falsedad comenzó en la Audiencia de Valencia con Rodríguez sentado en el banquillo entre los 14 acusados por la Fiscalía Anticorrupción de colocar como personal de alta dirección a personas del PSPV y Compromís.

La defensa del expresidente de la Diputación de Valencia reprochó que la UDEF de la Policía Nacional se incautara en la operación de correos electrónicos de dos décadas atrás. Y el abogado Manuel Mata, exportado socialista en las Corts Valencianes, que actúa como defensor de uno de los acusados, calificó toda la operación policial como un “hackeo de la política valenciana con cobertura judicial”.