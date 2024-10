Abierto un mapa digital para localizar a las personas desaparecidas por la DANA en València

La DANA clasificada como una de las peores del último siglo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y equiparada a la gota fría de 1982, cuando tuvo lugar la 'Pantanada de Tous', y a la fuerte riada de 1987 ha hecho estragos entre la ciudadanía valenciana, que intenta colaborar con la búsqueda de familiares, amigos y personas más cercanas de quienes no tienen señales.

Este martes 29 de octubre, centenares de mensajes desbordaron la red social X de quienes intentaban localizar a sus allegados. Varios usuarios publicaban en tiempo real su paradero, mientras hacían un llamamiento a las cuentas oficiales de los servicios de rescate y de la Generalitat porque el “112 había colapsado y las llamadas no se atendían”.

La cooperación ciudadana está siendo clave para agilizar el trabajo de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias en este fenómeno meteorológico sin precedentes. En esta ocasión, un usuario ha creado un mapa con coordenadas y descripciones para que las personas que tengan constancia de una desaparición puedan ser ubicadas para rescatarlas lo más pronto posible.

Desde su perfil, el creador insiste en que se deben seguir las directrices por colores, que marcan la posible gravedad en la que se pueden encontrar los damnificados, así como sus nombres, la dirección exacta y el grupo de población al que pertenecen.

En línea similar, avisa de que hay que tener precaución con no borrar los datos de geolocalización de una persona o desplazarlos hacia otra ubicación. “He alucinado con que no haya habido cobertura las 24 horas para ayudar a localizar y comunicar desaparecidos, familiares y servicios de emergencia... Soy de Ibiza, no tengo a nadie allí, pero no podía ir a dormir sin hacer algo, es una vergüenza que los medios sí hayan dormido”, explica en X el motivo de su creación.

Activado el Procedimiento de Múltiples Víctimas

Las autoridades de Emergencias 112 han confirmado que el número provisional asciende a 70 víctimas mortales, por lo que se ha procedido a activar el procedimiento de múltiples víctimas.

Tras la reunión que han mantenido los responsables de los diferentes cuerpos que intervienen en los servicios de Emergencias, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha insistido en la importancia de evitar los “desplazamientos por carretera” y ha recordado que desde las 7:00 horas permanece activo el teléfono de desaparecidos: el 900365112, mientras que el 112 “sigue vigente y no ha caído”.

Según informa Iberdrola, se han producido varios cortes en las telecomunicaciones y el suministro eléctrico que afectan a más de 155.000 habitantes, entre los cuales se encuentran los vecinos de Catadau, Carlet, Montserrat, Montroy y Benimodo, y en Utiel y Buñol y alrededores, zonas complicadas para acceder a las instalaciones para iniciar con las labores de reparación.

En este sentido, varios usuarios han comenzado también a compartir que estaban experimentando cortes de agua en sus viviendas, a lo que las autoridades oficiales han salido a desmentir y han aclarado que “el suministro está garantizado y que no existe riesgo de contaminación”. Tras el alarmismo creado, los supermercados han experimentado un colapso de usuarios, que acudían en busca de agua y alimentos por el miedo generalizado, llegando a dejar los estantes vacíos. Ante ello, la cooperativa Consum ha lanzado un mensaje de tranquilidad asegurando que existe “stock suficiente”.

Asimismo, el inspector jefe de Bomberos València ha comunicado en una rueda de prensa que no se va a evacuar ninguna localidad y pide prudencia ante los bulos que se están difundiendo a través de canales de comunicación no oficiales o aplicaciones de mensajería como 'Whatsapp'.