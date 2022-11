Una concentración reclama en València un “cambio de sistema, no de clima” ante las consecuencias de la emergencia climática

Una veintena de colectivos integrados en la Alianza Por el Clima se ha concentrado este sábado en València para reclamar “un cambio de sistema, no de clima”. La marcha se ha sumado a la movilización mundial por el clima que ha convocado manifestaciones en todo el planeta, coincidiendo con la celebración de la Cumbre del Clima en Egipto. En este sentido, han criticado la “inacción de los políticos” y han reclamado a los gobernantes que “tomen medidas” porque el cambio climático es “un tema de Estado”.

Los asistentes han portado pancartas y carteles en los que podía leerse 'Justícia climàtica i energètica ara! Exigim acció', 'Renovables sí, pero no así', 'No es un cambio es una crisis', 'Horta viva y i productiva', 'Stop macro renovables. Un altre model és possible' o 'Por amor a la vida'.

Además, han gritado consignas como “Salvemos el rural de la especulación”, “Que visca la lluita ecologista”, “No és transició, és una estafa” o “Si la Tierra fuera un banco, ya la habrían rescatado”.

La manifestación se ha iniciado a las 18.00 horas en la plaza de la Virgen y, siguiendo el río, ha llegado hasta la Porta de la Mar, punto desde el que ha encarado la calle Colón hasta llegar a la Plaza de toros, por donde ha continuado hasta Marqués de Sotelo para terminar en la plaza del Ayuntamiento, donde se ha leído un manifiesto apoyado por más de 80 entidades.