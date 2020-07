La directora general de la Guardia Civil ordena que se investigue al comandante de Paiporta por las amenazas a su alcaldesa

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha ordenado la apertura de una información reservada al comandante de Paiporta, Eduardo Aranda, por las grabaciones reveladas por elDiario.es en las que afirmaba ante sus subordinados que había que ir a "partirle las piernas" a la alcaldesa del mismo municipio valenciano, Isabel Martín, según confirman fuentes del instituto armado. Gámez estuvo este miércoles en València y no quiso pronunciarse sobre otras causas abiertas contra este suboficial, que tiene dos procedimientos en la vía penal. Este jueves tras escuchar los audios, la propia directora del instituto armado ha impulsado esta investigación en la que el propio Arana tendrá la posibilidad de dar su versión.

El comandante de Paiporta ya fue suspendido tres meses después de otra información reservada. En aquel caso, por proferir ante testigos insultos machistas contra la alcaldesa. En aquella ocasión, las conclusiones de la investigación confirmaron que, entre otras cosas, Arana utilizó expresiones sobre la cargo público como "me come el nabo".

Un información reservada es una investigación interna en la que se dará audiencia al investigado y a todos los testigos posibles para aclarar qué ha pasado. En este caso hay hasta una decena de testigos, todos mandos de la comandancia de Paiporta en la que trabajan más de 300 agentes. Las actuaciones pueden derivar en un expediente disciplinario.

Los representantes de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, y en el Senado, Carles Mulet, han pedido la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, para dar explicaciones sobre las "amenazas" y "descalificativos machistas" emitidos por el comandante del puesto del Instituto Armado en Paiporta (Valencia), Eduardo Aranda, hacia la alcaldesa de la localidad, Isabel Martín.

Asimismo, la coalición ha pedido que la Fiscalía actúe de oficio ante estos hechos y que se aparte a este mando "inmediatamente" de su puesto. Compromís se ha hecho eco de palabras del comandante pronunciadas en reuniones de trabajo y publicadas en varios audios por elDiario.es. En estas grabaciones se escucha a este suboficial de la Guardia Civil diciendo que había dicho que "fueran a partirle las piernas" a la primera edil de Paiporta y que "no ha ido nadie".

Joan Baldoví ha registrado la petición de comparecencia de Gámez con el fin de que "aclare qué medidas se han tomado o piensa tomar el Gobierno para poner freno a las reiteradas amenazas y descalificativos machistas proferidos por el comandante de la Guardia Civil de Paiporta contra la alcaldesa", según ha informado Compromís en un comunicado.

Este mando "ya fue suspendido tres meses en 2019 por vejaciones" contra la responsable municipal "en reuniones privadas con otros mandos y guardias" y la coalición valencianista ha preguntado al Ejecutivo central "si tiene constancia de los procedimientos abiertos al comandante por acoso y amenazas hacia subordinados".

Por su parte, Carles Mulet, que ha pedido como Baldoví conocer las medidas para "poner freno a la tensa situación que se vive en el cuartel de la localidad valenciana" donde trabajan más de 300 guardias, ha reclamado "medidas inmediatas" ante unos hechos "gravísimos" y ha preguntado también al Gobierno qué "medidas de protección hacia los cargos ha ordenado".

Este comandante está siendo investigado por acoso y abuso de autoridad y está imputado en el Juzgado Togado Militar central número 1, con sede en Madrid, por haber frenado una investigación por una presunta estafa con mascarillas en pleno confinamiento por la COVID-19. Asimismo, Mulet ha dicho que se le atribuyen "enfrentamientos, mandos de baja" y "veladas amenazas a cargos públicos electos de la localidad y críticas a otros cuerpos policiales".

Oltra: "Esos comentarios machistas no tienen lugar en esta sociedad"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, también ha querido tener unas palabras de apoyo para su compañera de formación. "Damos nuestro cariño y apoyo a la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín, ante las repugnantes amenazas y ataques que ha sufrido por parte del comandante de la Guardia Civil", ha explicado al inicio de una intervención pública este jueves. "Esos comentarios machistas no tienen lugar en esta sociedad y menos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están para protegernos de la violencia machista y no para practicarla", ha denunciado.

"Los casos, audios y amenazas vertidas hacia la máxima autoridad municipal son gravísimos y no pueden quedar impunes. Nos preguntamos cómo es posible que, con las medidas cautelares que sean oportunas, no se han otorgado ya medidas de protección y ordenado apartar del cuartel al comandante investigado", ha expuesto Mulet en otro comunicado.

Compromís per Paiporta ha condenado "rotundamente las graves amenazas" del comandante de la Guardia Civil hacia la alcaldesa del municipio y ha reiterado que "es necesario que la Fiscalía actúe ante unas amenazas que no sólo ponen en peligro a la persona a quien van dirigidas sino también a la institución que representa".

El portavoz de la formación en la localidad, Pep Val, ha manifestado que esas palabras "denotan la violencia, despotismo y machismo con el que este alto cargo de las fuerzas de seguridad, armado y desde una posición de autoridad, ha tratado de atemorizar y vejar no solo a sus subordinados, sino también a la alcaldesa, elegida por la ciudadanía".

Compromís per Paiporta ha pedido también el "inmediato cese" del comandante y ha dicho que las "amenazas" que se han conocido "se suman a las descalificaciones que el mismo comandante profirió también a la alcaldesa", sobre quien decía: "Esta comunista qué ha creído". O también: "Esta va a comerme el nabo".

Igualmente, ha lamentado "la patente falta de respeto para la institución que personifica la alcaldesa de Paiporta y los valores democráticos que el Ayuntamiento representa" y ha considerado que se pone "en peligro la tranquila convivencia en el municipio".

En espera de resolución

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que este miércoles estuvo en València para presentar una operación de el instituto armado y visitar distintas dependencias del cuerpo, habló de este mando preguntada por los procedimientos judiciales militares que tiene abiertos, como ha publicado Levante-EMV, por presunto acoso a un oficial y un suboficial bajo su mando.

Preguntada por estos asuntos, Gámez respondió que no podía "aportar más información" sobre el tema "hasta que no haya resolución tanto en vía militar –donde "se están juzgado algunos de esos asuntos– como hasta que las disciplinarias no concluyan". "Vamos a esperar a que los procedimientos terminen y determinen si hay razones para las imputaciones que se le hacen", aseveró la responsable de la Guardia Civil.