El comandante de la Guardia Civil de Paiporta: "Les dije que fueran a partirle las piernas a la alcaldesa, pero no ha ido nadie"

El comandante de la Guardia Civil de Paiporta, Eduardo Aranda, lleva varios años afrontando denuncias de subordinados por abuso de autoridad y acoso. Fue suspendido varios meses por proferir insultos machistas a la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín. Además, está imputado en el Juzgado Togado Militar central número 1, con sede en Madrid, por haber frenado una investigación por una presunta estafa con mascarillas en pleno confinamiento. El último desmán conocido gracias a unas grabaciones a las que ha tenido acceso elDiario.es tiene que ver con su animadversión a la edil del municipio, a la que ya vejó, aunque en este caso, sus declaraciones son, si cabe, de una gravedad mayor.

Las afirmaciones de Aranda, cuya grabación ha sido contrastada con personas que han compartido reuniones y actos con él, se produjeron en junio de 2018 después de la muerte de un joven en los toros de Paiporta de 2018. A finales de mes, el comandante, que dirige a más de 300 guardias, se reunió con una decena de mandos de los puestos de Picassent, Aldaia, Perellonet, Alfafar, Silla y Paiporta para abordar el suceso. En la charla se habla de las competencias y de que el ayuntamiento no les ha avisado del fallecimiento. La intervención del comandante Aranda ante sus subordinados va subiendo de tono hasta que estalla: "¿Es así o no? Para una vez que tenemos una oportunidad de haberle partido la cara... Había que haber entrado en el Ayuntamiento y haberle partido la cara. Yo no sé por qué a veces yo digo las cosas y no se me hace caso".

La charla con sus jefes de puesto continúa y las críticas se vierten contra la policía de la Generalitat. "La autonómica no lleva lo de los toros, solo lleva si los toros están correctamente autorizados o no. Punto. De hecho, como tienen tantas autorizaciones de toros no van a comprobar ni la mitad de las autorizaciones. El otro día a Paiporta no vinieron. La comprobación se hizo a posteriori. Ellos autorizan suponiendo que está correcto. Hay que dejar muy clara una cosa, totalmente diáfana porque, si no, hay algún ayuntamiento que se va a ver más apretado. Por ejemplo el de Paiporta, que se ha ido a partirle las piernas a la alcaldesa, pero no ha ido nadie", explica a los asistentes a la reunión. No contento con la precisión, Aranda la puntualiza por si no había quedado claro: "Pero les dije que fueran a partirle las piernas".

El comandande de la Guardia Civil ya fue suspendido tres meses en 2019 por vejaciones contra la alcaldesa de Paiporta en reuniones privadas con otros mandos y guardias. "Esta me va a comer el nabo", llegó a confirmarse en la información reservada que le abrieron tras estas afirmaciones. La cautelar de tres meses se cumplió, pero sin cerrarse el expediente, donde no se tomó declaración a nadie y con la salida de la instructora tras denunciar presiones, según publicó el periódico Levante-EMV.

Por otra parte, sus problemas disciplinarios dentro de la Guardia Civil no dejan de crecer así como las denuncias de sus subordinados. Además de la investigación en la que está imputado por supuestamente haber intentado impedir una investigación, en el Juzgado Togado Militar central número 2, tiene abierta otra causa.

La reacción del jefe de la Guardia Civil en Paiporta a las distintas denuncias ha sido apartar o poner a patrullar a quienes le cuestionan. Ha llegado a desmantelar el grupo de investigación que denunció sus intentos por paralizar la investigación sobre las mascarillas.