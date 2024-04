Polibienestar lidera un proyecto europeo para mejorar la salud en enfermedades no transmisibles (ENTs)

Las Enfermedades No Transmisibles (ENTs o NCDs por sus siglas en inglés), especialmente la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, son una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. Las enfermedades cardiovasculares matan a más personas en todo el mundo que cualquier otra enfermedad y representan 17,9 millones de muertes al año. La diabetes, por su parte, causa 2 millones de muertes al año. Estas enfermedades tienen un mayor impacto en las poblaciones vulnerables, como en comunidades en riesgo de pobreza, migrantes y las minorías étnicas. “Es preciso dar un giro de 360 grados en el abordaje de las ENTs, y este cambio de paradigma pasa por poner a la persona y a su entorno en el centro y en implementar procesos sociotécnicos que den respuesta a las necesidades y demandas de las personas” (Jorge Garcés, coordinador de HORUS).

El origen de estas enfermedades suele ser resultado de varios factores, como los genéticos, pero sin duda alguna intervienen conductuales y ambientales, como adicciones, la existencia o no de zonas verdes, zonas peatonales o el diseño mismo del trasporte público. En este sentido, desde Europa se ha acrecentado el interés por definir e implementar estrategias que promuevan estilos de vida más saludables para abordar tanto los factores socioculturales que determinan los hábitos alimentarios, la actividad física y el abuso de sustancias perjudiciales, así como los factores ambientales abordando el diseño y el uso óptimo de entornos urbanos saludables.

Para estudiar este fenómeno, diseñar estrategias y proponer soluciones que atajen este problema, Polibienestar coordinará el proyecto HORUS, financiado por el Programa Horizonte Europa de la Comisión europea, con un presupuesto global de 4 millones de euros y que busca mejorar la salud urbana en ciudades. Este proyecto, implementará pilotos en 3 países diferentes. En Rotterdam (Países Bajos) en colaboración con el Hospital ERASMUS de Rotterdam, en Rijeka (Croacia) en colaboración con la facultad de medicina de Rijeka, MEDRI, y en Valencia donde participarán junto al Instituto de investigación Polibienestar (UV), la Universidad Politécnica de Valencia, la Fundació per la Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) y la empresa de consultoría especializada en financiación de proyectos científicos, Kveloce.

Jorge Garcés, coordinador del proyecto apunta que: “HORUS pretende proveer de herramientas a urbanistas, legisladores, epidemiólogos y ciudadanos para favorecer el diseño de ciudades más saludables”. HORUS priorizará abordar la relación entre las enfermedades no transmisibles (ENT), específicamente la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, y el entorno urbano; centrándose principalmente en comunidades de bajos ingresos, migrantes y minorías étnicas. Todo ello se presenta desde dos vertientes: por un lado, abordar las enfermedades no transmisibles (ENT) - con particular énfasis en poblaciones vulnerables -, profundizando en el análisis de los vínculos causales existentes entre las características de los entornos urbanos construidos y la prevalencia de comportamientos de riesgo de las ENT. Por otro, desarrollar intervenciones dirigidas a promover cambios de comportamiento hacia estilos de vida más saludables, que permitan a las poblaciones vulnerables hacer un uso óptimo del entorno urbano en el que viven, contribuyendo así a reducir las ENT, aunando esfuerzos para planificar los 3 años de investigación y desarrollo de los distintos objetivos previstos.

El proyecto abordará esta cuestión desde una perspectiva sociotécnica y empleando una batería de herramientas innovadoras como Wakamola, un chatbot desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) para recoger información de los participantes, y el Generador de Mapas para planificación urbanas Healthy Cities, desarrollado por la consultora especializada en planificación urbana, Bax and Company, que a través de sistemas de geolocalización y generación de mapas proveerá de la información necesaria para diseñar mejores estrategias.

El coordinador de HORUS, el profesor Garcés Ferrer concluye: “Es necesario impulsar la investigación y la transferencia de procesos sociotécnicos que permitan mejorar el bienestar de las sociedades europeas, siendo este el objetivo último de HORUS y del Instituto de investigación Polibienestar”.