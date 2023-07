Designable: la autopromoción de viviendas personalizadas, accesibles y sostenibles

La startup valenciana Designable busca revolucionar el sector inmobiliario con su plataforma digital para impulsar edificios sostenibles bajo demanda. “Permite conectar a propietarios de suelos y a arquitectos locales con particulares, a los que ayudan a agruparse para impulsar la autopromoción de vivienda”, explica su CEO, Andrés Perales.

Una clara apuesta por construir conforme se va necesitando y no al revés. Por lo que “si un edificio no tiene demanda, no se construye y así tampoco dañamos el planeta”, ya que la actividad constructora es una de las que más recursos consume y uno de los sectores más contaminantes, explica su CEO.

Además, la plataforma permite que el comprador pueda personalizar hasta el último detalle de su casa antes de que se construya el edificio. En Designable, la experiencia de compra se hace de una “manera digital y totalmente segura”, afirma Perales.

Gracias a su tecnología, “reducen intermediarios, mejoran la eficiencia de los procesos, reducen los riesgos, y ofrecen una experiencia digital de personalización que es única en el sector” remarca el emprendedor. En su caso, en vez de lanzar un edificio con las 12 casas típicas, la startup puede lanzar entre 120 y 130 opciones diferentes de casa y que sea el mercado el que decida cuál es el edificio ganador.

Su modelo apuesta por convertirse en una alternativa real a la segunda mano o a la obra nueva promotora. Además, es escalable a otros lugares donde haya necesidades de vivienda de calidad, donde haya suelo disponible y arquitectos locales que quieran desarrollar los proyectos.

Con más de 8 proyectos lanzados en Valencia, ya preparan su plataforma para abrirla a ciudades como Alicante, Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga o Sevilla. En la actualidad, están empezando a “recibir suelos de estas ciudades, y también se cuenta con alguna propuesta para ciudades más pequeñas, en torno a los 50.000 habitantes”, señala el emprendedor.

Impulsados por Lanzadera

La proptech Designable nació a finales de 2018 de la mano de Andrés Perales y Pablo Bertolín, ambos arquitectos. Su empresa comenzó a operar en 2019, con un primer edificio, tras una ronda de inversión de 350.000 €. Ya en 2020 lanzaron un segundo edificio de 12 viviendas y entre 2021 y 2022, otros 6 más. Todos ellos en Valencia.

Su propuesta de valor y su proyecto les valió entrar a principios de 2023 en la incubadora y aceleradora de empresas Lanzadera - que forma parte, junto con EDEM Escuela de Empresarios y la sociedad de inversión Angels, del polo de emprendimiento Marina de Empresas -. Con este impulso, Designable pone su mirada en consolidarse e impulsar su modelo por todo el territorio español y en la internacionalización.