El 15% dels dies de baixa laboral estan relacionats amb trastorns de la salut mental i el comportament

La Universitat de València (UV), en col·laboració amb la UGT del País Valencià, ha dut a terme un estudi sobre salut mental i la prevenció de riscos laborals: els problemes de salut mental com l’accident del treball, dirigit pel professor de la UV, Adrián Todolí, que ha assenyalat que “la legislació actual obliga les empreses a cuidar la salut mental dels seus treballadors, no obstant això, per raons culturals i històriques, aquesta obligació els era poc exigida. Això va canviant, les noves generacions exigeixen cada vegada més ambients laborals sans i això va empenyent totes les empreses a revisar el seu clima laboral”.

Així mateix, el professor Todolí ha assenyalat que en l’estudi les dades existents conclouen que els casos de salut mental es podrien reduir entre un 60% i un 80% amb regulació de ritmes laborals, reducció de la precarietat laboral i millora de les relacions socials. “Les empreses han d’avaluar els ritmes de treball; ací com en molts altres camps la prevenció podria ser molt significativa”, ha destacat Adrián Todolí.

Adrián Todolí també ha assenyalat que, “addicionalment, també les institucions i les administracions públiques estan incrementant la rellevància de les accions que protegeixen la salut mental en el treball. Per exemple, tradicionalment gran part d’incapacitats temporals per salut mental es consideren malaltia comuna, per bé que realment responen a situacions directament relacionades amb el treball. La Inspecció de Treball i els tribunals van modificant aquesta situació, mitjançant la fixació de criteris clars per a determinar quan s’està davant una situació causada pel treball i derivant la responsabilitat a l’empresa. Això farà, de nou, que les empreses prenguen consciència de la importància de la salut mental en la seua empresa”.

En paraules del professor, per a fer aquesta investigació es parteix amb una sèrie de dades que són molt representatives de la situació actual en matèria de salut mental. Per exemple, el 25% dels treballadors europeus pateixen estrés laboral excessiu i el 51% de la Unió Europea asseguren que l’estrés és habitual en el seu lloc de treball. A això s’afig que entre el 17% i el 27% de les persones pateixen ansietat en el treball i un 47% reconeixen que estan exposats a factors de risc per al seu benestar mental en el seu ús.

La salut mental és considerada com una malaltia comuna i no com a accident de treball. Convertir en accident laboral aquesta mena de malalties és una de les reivindicacions d’aquest informe, que assegura que el 15% dels dies de baixa el 2021 van correspondre a trastorns de salut mental i del comportament, i afectaven en més percentatge dones (17,09%) que homes (12,42%). De partida, l’informe també ressalta que la prevalença de l’assetjament psicològic o assetjament laboral a Espanya és del 14%.

Alertadors per a detectar els problemes

Todolí també explica la importància d’“establir alertadors” que detecten els problemes de salut mental abans que apareguen: “Moltes vegades els signes estan ací i els veiem, però no fem res sobre aquest tema”. Per això, planteja que hi haja “diferents eines i possibilitats” per a posar el focus en la prevenció dels problemes: “Cal tindre més psicòlegs en els centres de salut. Però no sols això, sinó també evitar que aquesta persona acabe necessitant un psicòleg”.

Per part seua, la secretària de Salut Laboral d’UGT Ana García de la Torre ha destacat que “ja ningú dubta que el treball és un dels àmbits que afecta en grau més alt la salut física i mental de les persones. Quan la faena no està ben organitzada, l’exposició a riscos psicosocials pot tindre efectes negatius sobre la salut mental i el benestar de les persones que treballen”

Les persones treballadores pateixen les conseqüències d’una gestió deficient dels riscos psicosocials i organitzatius; sobre això Ana García ha esmentat que “es gestionen riscos del segle xxi amb un sistema del segle xx, per la qual cosa és important avançar i adaptar-se a la nova realitat del món del treball de manera urgent”.

Llei de prevenció de riscos laborals

“Des d’UGT considerem que cal abordar, de manera decidida, els problemes de salut mental en el treball per a fer-los desaparéixer i garantir una protecció adequada de la seguretat i la salut de les persones treballadores; aquest tema hem de debatre’l en la Mesa de Diàleg Social que s’ha obert fa poc, amb l’objectiu d’actualitzar la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL)” ha destacat Ana García.

Una altra de les reclamacions d’UGT és l’actualització del Llistat de malalties professionals espanyol, perquè siguen incloses les patologies derivades de l’exposició a riscos psicosocials d’origen laboral. Així mateix, cal un canvi en la definició de la malaltia professional, en el sentit que es considere com a suficient que el treball siga la causa prevalent de la malaltia, en compte de la causa exclusiva, tal com ara es recull en la legislació.