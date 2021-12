16.000 corredors reconquisten la ciutat en la Marató de València: horari, recorregut, talls de carrers i servei d’EMT

Compte arrere per a la Marató València Trinidad Alfonso EDP que se celebra diumenge des de les 8.15 h, una edició que s’aborda amb més ganes que mai després de recuperar la participació popular cancel·lada el 2020 per la pandèmia. Prop de 16.000 corredors eixiran des de la plaça de la Marató per tornar a gaudir dels carrers de València Ciutat del Running i tornar a col·locar els 42 quilòmetres valencians en el podi mundial.

La prova tindrà finalment 15.865 participants inscrits, després de les més de 6.000 baixes que s’han produït en els últims mesos d’aquest 2021. D’aquest cens, el 16% són debutants en la distància i el 30% corren per primera vegada la Marató de València, que enguany registra un 39% de participació forana.

“La Marató és un gran teatre en què els actors principals són els corredors i coincidireu amb mi que enguany ja hem aconseguit el primer rècord, que no és altre que recuperar l’ànima de la carrera, la participació popular”, ha assegurat Paco Borao, president de la Sociedad Deportiva Correcaminos i director de carrera.

A més, comptarà amb un elenc d’elit de gran nivell amb què s’espera aconseguir la millor marca mundial de l’any i posicionar-se entre les tres millors maratons de la història. Prova de l’interés que ha despertat la cursa és que l’esdeveniment es podrà veure en 207 països i 386 canals de televisió, és a dir, en el 90% del planeta.

Tant Borao com el director de la Fundació Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, han ressaltat la dificultat d’organitzar la carrera en un any com aquest en què s’ha reduït el cens i hi ha hagut molta incertesa, malgrat la qual cosa s’ha mantingut un pressupost de 4,4 milions d’euros (aportacions del 30% d’inscripcions, 45% de la Fundació Trinidad Alfonso, 18% de la resta de patrocinadors, 5% d’altres ingressos i 2% d’institucions públiques).

Juan Miguel Gómez va reconéixer: “Ha sigut un any molt complex, en què hem hagut d’anar adaptant-nos a la situació, a la reducció de cens i les baixes, però tot el meu reconeixement als patrocinadors, que no han baixat del vaixell. I el nostre agraïment a les noves marques que s’han sumat a aquesta gran família de la Marató amb aquests 35 empreses representades”.

Entre les firmes que s’han unit a la millor marató d’Espanya destaca l’entrada de la multinacional New Balance, nou patrocinador tècnic de la carrera i que referma la seua “aposta per València, perquè és una marató a l’altura de Londres o Nova York”, com ha destacat Daniel Scheidgen, director de Màrqueting de la firma nord-americana per a la Península.

Pilar Bernabé, regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, coorganitzador amb l’SD Correcaminos, ha afirmat: “València està consolidant-se com a destinació esportiva gràcies a la celebració de grans esdeveniments, com la Marató que celebrarem diumenge. I em remet a les proves. Els grans esdeveniments esportius, sempre que siguen sostenibles, són una gran oportunitat i una aportació essencial en el teixit econòmic de la ciutat. Hem viscut i estem vivint moments difícils amb la crisi sanitària de la COVID-19, i les conseqüències que genera tant des del punt de vista de la salut com des del punt de vista econòmic. A València no s’ha deixat de practicar esport i de celebrar esdeveniments esportius des que es va iniciar aquesta crisi sanitària, cosa que ha suposat beneficis per al teixit econòmic local".

En l’acte també ha participat un dels voluntaris, Jorge Martín, que aquest cap de setmana ajudaran en la prova i que, a més correrà el diumenge 5 de desembre, data en què se celebra el Dia Internacional del Voluntariat, per agrair la tasca dels 1.750 voluntaris.

El retorn de la participació popular 730 dies després als carrers de la ciutat del running ha estat escenificat pels representants dels clubs valencians, que han sigut els primers a estrenar la nova passarel·la de meta de què disposa la carrera. Una Marató València que també es correrà per tot el món en la versió virtual, ja que mig miler de corredors han començat a sumar els quilòmetres de la Marató València Virtual 4 The Planet en aquests quatre dies fins al diumenge 5, en què es completarà el repte virtual i la prova presencial.

Recorregut, talls de carrers i dispositiu de l’EMT

La celebració de la Marató València provocarà talls de trànsit des de divendres en diversos punts de la ciutat (vegeu el plànol del recorregut). El Centre de Gestió de Trànsit de l’Ajuntament farà un seguiment en temps real de les incidències, mentre que l’Empresa Municipal de Transports (EMT) reforçarà el seu equip d’informació per assistir les persones usuàries, que podran utilitzar els autobusos municipals de manera gratuïta diumenge fins a les 16.00 h.

L’inici de la carrera es farà en quatre eixides a les 08.15, 08.30, 08.45 i 09.00 h, des de la plaça de la Marató amb el pont de Montolivet, i està previst que la prova acabe cap a les 15.00 h. L’EMT adaptarà el seu servei a aquestes eixides escalonades per facilitar els desplaçaments en transport públic cap a la zona d’eixida fins a les 7.30 h. Després, es podrà arribar amb les línies 35 i 99 fins a la rotonda del centre comercial del Saler.

El diumenge, el pont de l’Assut de l’Or romandrà tancat en sentit d’entrada a la ciutat des de primera hora del matí, mentre que en sentit d’eixida romandrà obert en tot moment. La vespra de la carrera, dissabte 4 de desembre, a partir de les 16.00 h, es tancaran tots dos sentits de l’avinguda de l’Institut Obrer, entre les avingudes d’Amado Granell i del Professor López Piñero. També dissabte a partir de les 22.00 h, i fins diumenge a les 11.30 h, es tancarà l’avinguda del Professor López Piñero entre els carrers de l’Alcalde Reig i de Ricardo Muñoz Suay.

De la seua banda, el divendres 3 de desembre, a partir de les 22.00 h, es tancarà al trànsit rodat el pont de Montolivet en tots dos sentits i el vial del Professor López Piñero en direcció cap al centre de la ciutat, per al muntatge de l’arc d’eixida de la prova. Aquests talls es mantindran fins al diumenge 5 de desembre a les 21.00 h.

Tota la informació sobre les incidències de trànsit en les zones afectades podrà seguir-se en temps real en el compte de Twitter del Centre de Gestió de Trànsit de l’Ajuntament @transitvalencia, en l’aplicació App València i en l’apartat de mobilitat del geoportal municipal.

L’EMT facilitarà els desplaçaments en transport públic durant la celebració de la prova amb viatges gratuïts fins a les 16.00 h en tots els seus autobusos, gràcies a un acord de col·laboració amb la Sociedad Deportiva Correcaminos, per fomentar la mobilitat sostenible durant una de les cites esportives més importants de la ciutat.

La prova obligarà diumenge a suprimir de 7.30 a 16.00 h les línies C1, 19, 30, 31, 32, 40, 67, 70, 71, 73, 79, 80, 81, 92, 93, 95 i 98. La resta de les línies alteraran part del seu recorregut, que podrà consultar-se en la secció “Última Hora” del web, en l’app o en les xarxes socials institucionals. Totes les línies aniran restablint-se a mesura que avance la prova i vagen obrint-se zones al trànsit rodat.

Les tasques de muntatge de la carrera que es faran dissabte i divendres també provocaran lleus alteracions en el recorregut en les línies 13, 15, 24, 25, 35, 95, i N9. Dissabte també obligarà a modificar el recorregut de les nocturnes N1, N2, N8, i N10.

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) també assistirà durant el cap de setmana les persones usuàries a través de l’atenció telefònica, WhatsApp i Telegram. A més, l’equip d’informació farà una obertura especial el diumenge al matí de 8.00 a 14.00 h.