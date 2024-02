Acció Cultural demana “respecte” per la llengua al Govern valencià

“Els atacs a la llengua i a la seua normalitat comencen a ser habituals arreu del País”, denuncien des d'Acció Cultural del País Valencià (ACPV): “Al degoteig de censura d’actes culturals, se suma la suspensió de la llei de plurilingüisme, la proposta d’eliminació del requisit lingüístic en conservatoris de música i graus de formació professional, la guerra oberta a les comarques del sud per a eliminar el valencià com a llengua d’ensenyament, l’intent de rebaixar el valor del mèrit del valencià davant de les llengües estrangeres en sanitat, i els acords amb la RACV per a promocionar la llengua i la cultura valenciana a diverses ciutat del País Valencià, com Meliana o Torrent”.

Des d’Acció Cultural del País Valencià recorden al president Carlos Mazón que l’administració “ve obligada a garantir els drets lingüístics de la ciutadania, a eliminar tots els obstacles que puguen haver-hi per a la igualtat en l’exercici dels drets i a reconèixer que les entitats de referència en normativa lingüística són l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i les universitats valencianes”.

“Acceptar que la institució de referència lingüística és la RACV, una entitat que defensa el valencià no normatiu, és denigrar les nostres institucions acadèmiques i rebaixar la llengua dels valencians a una manifestació folklòrica sense normativa ni referents”, sostenen des de l'entitat, que aquest divendres va protagonitzar tota una sèrie d'actes de protesta arreu el territori valencià.

Continuen a #València les concentracions en defensa de la nostra llengua i en oposició a la reforma de la llei de plurilingüisme, la rebaixa del mèrit lingüístic del valencià a la sanitat i la probable eliminació del requisit en diferents àmbits 👅✊#LaLlenguaNoEsToca pic.twitter.com/ezVlM7hxGL — Acció Cultural del País Valencià (@AccioCulturalPV) 16 de febrero de 2024

Els ajuntaments governats pel PP i VOX “censuren tot allò que té a veure amb la cultura valenciana, anorreen qualsevol ús lingüístic valencià en les institucions i l’activitat pública perquè el seu projecte passa per relegar el valencià a una llengua sense prestigi social, producció literària o qualsevol manifestació artística”, lamenten.

Des d’ACPV denuncien aquestes iniciatives i demanen que el govern de la Generalitat i els governs municipals valencians “respecten la nostra llengua i la nostra cultura, prou de censura i prou d’agressions lingüístiques, el valencià no es toca!”.