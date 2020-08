Acomiadat per afavorir l'admissió d'alumnes el director d'un col·legi alacantí vinculat a l'Opus Dei exclusiu per a xics

El director del centre concertat Escuela Familiar Agraria (EFA) El Campico, de Xacarella, l’han despatxat, segons el mateix afectat, per propiciar que les xiquetes no siguen discriminades en l’admissió com a alumnes en el cicle de Secundària per raó de sexe. L’EFA, propietat de la Federació Valenciana d’Escoles Agràries, i vinculada a l’Opus Dei, pel seu ideari segrega els xics de les xiques, i només permetia xics en les classes de Secundària, cosa que obligava que les xiquetes hagueren d’anar-se’n a una altra localitat a cursar els estudis, ja que és l’únic centre que ofereix ensenyament secundari en la localitat alacantina.

Aquesta situació va generar un conflicte del centre amb els pares de les alumnes que semblava que enguany s’havia solucionat pel fet d’haver acceptat 11 xiques per al pròxim curs. Però el canvi de política, pel que sembla, s’ha fet a contracor i s’ha cobrat una víctima, el director del centre, Óscar de Santiago, que ha sigut despatxat.

La denúncia d’aquesta presumpta represàlia l’ha explicada el director –de 55 anys– en una carta a l’alcaldessa de Xacarella, la socialista Pilar Díez, en què ha lamentat que el seu acomiadament s’ha fet “en plena pandèmia, amb sis fills per a alimentar i la meua dona en l’atur”. En la missiva, De Santiago apunta: “No vaig signar les admissions”. Les va signar el representant de la titularitat del centre, “però calia tallar el cap de qui es posicionara a favor de la no-discriminació, a favor de la igualtat d’oportunitats per a xiquets i xiquetes, a favor de les recomanacions de la Inspecció Educativa, a favor del respecte a les famílies de les xiquetes amb punts per a escolaritzar en El Campico i de complir l’article 14 de la Constitució, i les exigències de la LOMQE”.

En la missiva, l’exdirector destaca la seua gestió del centre i assenyala que ha passat de 150 alumnes a 600, “sanejant els comptes, ajudant a formar-se milers d’alumnes integralment, lluitant per centenars de famílies, sense vacances ni caps de setmana, deixant les classes de dret per dedicar més temps a l’EFA... aquest és el premi”. “Quan van començar aquests esdeveniments, ni em va passar pel cap que el final era aquest calvari”, afig.

De Santiago afirma que el 12 d’agost passat va parlar amb Domingo González Sanchis, president de la Federació d’EFA de la Comunitat Valenciana, propietària del centre, i que li va dir que estava despatxat “pel tema de les xiques”. Per això De Santiago lamenta: “El que més em preocupa, el que m’angoixa és el meu futur laboral, que me l’han arrabassat uns desaprensius per pensar de manera diferent a ells, en una vulneració clara dels drets fonamentals consagrats en la Constitució”. Denuncia que es tracta d’una “persecució ideològica”.

Concert amb la Generalitat Valenciana

L’exdirector ha assenyalat que l’EFA El Campico (juntament amb els altres dos que la Federació té a la Comunitat Valenciana) són concertats i, per tant, reben finançament de la Generalitat Valenciana, per la qual cosa adverteix que es podria revisar l’acord. En la missiva Óscar de Santiago arriba a reclamar que el centre siga intervingut per l’Administració i demana l’empara a la Conselleria d’Educació.

No obstant això, la conselleria afirma que, en principi, no té potestat per a actuar, perquè es tracta d’un assumpte privat entre el centre i l’exdirector. Tot i així, apunta que De Santiago tindria el dret d’acudir a la justícia per denunciar un presumpte acomiadament improcedent i que, en el cas que els tribunals li donaren la raó, seria quan es podrien adoptar mesures sancionadores.