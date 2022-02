‘Activistes per la vida’: la defensa dels drets humans amenaçada a Centreamèrica

L’associació de solidaritat internacional Entrepobles i el Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València inauguren a València l’exposició ‘Activistes per la vida’, del fotoperiodista Gervasio Sánchez. La mostra, que documenta la situació de defensors i defensores de la natura i dels drets socials i humans a Guatemala i Hondures, es podrà visitar a la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset (plaça del Forn de Sant Nicolau, 4) del 8 de febrer al 27 de març de 2022.

‘Activistes per la vida’ explica la història de 40 homes i dones que lluiten pel seu territori i la seua natura –per la riquesa de les seues terres i els seus rius– i pels drets de les dones i les llibertats ciutadanes. Aquesta defensa dels drets humans entra en conflicte amb els interessos d’inversors, empreses o grups transnacionals que extrauen amb impunitat els recursos naturals i les matèries primeres d’Hondures i Guatemala per vendre’ls en el mercat mundial.

A través de fotografies, text i videoentrevistes, ‘Activistes per la vida’, de Gervasio Sánchez, explica la vida d’homes i dones que fins i tot estant amenaçats de mort lluiten pels seus drets.

“La realitat que es conta en aquest projecte fotogràfic té a veure amb la vida quotidiana de persones que poden ser assassinades en qualsevol moment, persones perseguides per la defensa de la integritat dels seus llogarets, persones que lluiten com a defensors de la terra, persones que lluiten contra les grans empreses extractivistes, persones que lluiten per la natura i la riquesa dels rius, i periodistes que intenten denunciar el que passa a Guatemala i Hondures”, explica Gervasio Sánchez.

Les lleis d’Hondures i Guatemala afavoreixen els drets d’aquestes empreses, mentre que eliminen els drets dels seus ciutadans. Aquesta situació, lligada a la persecució i a les constants amenaces de mort, a l’elevat índex de violència i a la corrupció policial, política i jurídica de les regions, fa que milers de famílies se n’hagen anat dels territoris. No obstant això, hi ha comunitats indígenes i camperoles que lluiten davant d’aquests poderosos interessos i aconsegueixen protegir les seues terres.

Molt més que una exposició

‘Activistes per la vida’ és una eina més dins de la tasca que Entrepobles ja fa anys que du a terme en suport a les organitzacions defensores de drets humans, ambientals, feministes i indígenes a Amèrica Llatina. El projecte desplega una sèrie de formats audiovisuals, comunicatius i didàctics articulats al voltant de l’exposició fotogràfica, que ha comptat amb el suport de diferents administracions com l’Ajuntament de València.

El web www.activistesperlavida.cat recull tots els testimonis –veu i foto– de l’exposició de Gervasio Sánchez, i afig informació extra del context amb l’objectiu de visibilitzar la criminalització que pateixen activistes en el seu territori. A més, el web inclou una aula virtual amb materials pedagògics gratuïts per a l’alumnat de secundària creats per Entrepobles en col·laboració amb experts en el camp de la docència, i Gustavo Castro, defensor mexicà ambientalista.

L’editorial Blume ha publicat Activistes per la vida, en una doble edició en castellà i català de 148 pàgines, que recull tots els testimoniatges de l’exposició. El llibre es pot comprar en totes les llibreries i en el web de l’editorial. A València es pot comprar en La Repartidora, Llibreria Fan Set, Llibreria Tirant lo Blanch o Llibreria Ramon Llull, entre altres llibreries, i en format de llibre electrònic en el web de l’editorial.

L’exposició ‘Activistes per la vida’ a València està organitzada per Entrepobles i pel Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana. L’exposició es va poder veure el 2020 en Arts Santa Mònica (Barcelona), i el 2021 a Tarragona i Vilafranca del Penedès. El 2022 viatjarà per la resta de l’Estat.